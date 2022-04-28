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北京涉疫區域擴大 近半感染者與聚餐有關

中央社 / 北京28日電
北京市22日迄今累計COVID-19感染者194例，涉疫區域也擴大到12個行政區。 新華社
北京市22日迄今累計COVID-19感染者194例，涉疫區域也擴大到12個行政區。 新華社

中國北京市22日迄今累計COVID-19感染者194例，涉疫區域也擴大到12個行政區。當局今天指出，近半感染者與聚餐有關，要求所有管控區、防範區正在營業的餐飲業暫停內用。

綜合央視新聞App、中國網等媒體報導，北京市下午召開疫情防控新聞發布會通報，27日下午3時至28日下午3時，北京新增本土感染者56例，其中確診病例53例，無症狀感染者3例。

自4月22日以來，北京累計報告194例感染者，全市16個行政區就有12個區出現病例，其中以朝陽區94例最多。

北京市疾控中心副主任龐星火說，對已經明確感染途徑和傳播關係的171例感染者進行初步分析，約近半感染者與聚餐相關。

她表示，共同用餐成為本次疫情感染的主要風險，各餐飲機構要加強掃碼測溫、日常消毒，加大排桌間隔，降低人員密度。所有管控區、防範區以及臨時管控區正在營業的餐飲業，應暫停堂食，可透過電商平台提供外賣送餐服務。

龐星火並表示，北京疫情防控處於緊要關頭，雖然大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。

北京官方持續提升疫情管控。屬於遠郊的延慶區和平谷區今天也加入全區人員核酸檢測，只剩下門頭溝、懷柔、密雲等3個遠郊行政區尚未全員檢測。

北京朝陽區、東城區、西城區的電影院今天都暫停營業或排片。

新冠肺炎 北京 疫情

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