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汲取上海經驗 北京官方及早出手防疫

中央社 / 北京27日電

一開始避免封城的上海，最終為了「動態清零」仍封城；作為首都的北京，則是及早以大範圍核酸檢測等措施，避免疫情「上海化」。當前北京防疫措施，可看出從上海汲取教訓。

首先是及早展開大範圍核酸篩查。在中國官方屢次強調「動態清零」防疫方針不變的情況下，透過核酸檢測和疫調及早找出感染者成為重要手段。

北京原本宣布病例最多的朝陽區從25日起做3輪核酸檢測，25日深夜突然加開新聞發布會，宣布26日起至30日再增加11個區域人員也要做核酸檢測。

環球時報指出，這覆蓋了北京總人口的90%；公衛專家認為，這個擴大篩查的決定非常及時和必要，有助防止Omicron導致的疫情大規模爆發。

相較之下，力行「精準防控」的上海，3月16日到20日首次進行全城普篩時，15日的新增病例已經破200，疫情已經發展約2週。而北京展開大範圍篩查時，25日的累計病例是70例，從22日開始計算，這一波疫情才發展4天。

儘管沒有大範圍封控，但26日起，北京所有的藝文演出和體育賽事都暫停，城市明顯慢下來。

有看法認為，北京的大動作，也是為了避免接下來「五一」長假出遊造成感染大增，所以有必要在4月底前做完3輪篩查。

另一個從上海經驗汲取的教訓是更加注意核酸檢測的安全。上海即使在全城封控後，仍連續多天單日新增感染破2萬例，儘管官方說法是可能與居民接觸快遞與物流有關，但許多專家、民眾總結封控經驗，都直指核酸檢測時人群聚集，是造成感染的重要原因。

自媒體作者「水木丁」在其微信公眾號上，以自身經歷說明目前北京管控的做法。他說，出現確診者的住戶樓屬於封控區，核酸檢測會由專人上門做；周邊樓棟為管控區，以鐵柵欄區分通道，並在管控區內做核酸檢測，和其他居民分開。這樣可盡量避免交互感染。

記者觀察，儘管在北京排隊做核酸檢測時，也很難每個人都做到相隔1公尺甚至2公尺，但相關人員確實不停提醒排隊者注意間隔距離。央視網等媒體也宣導如何避免做核酸時交互感染。

記者隨機詢問幾名北京市民對當前嚴格防疫的看法，儘管每個人都採買儲備了更多的食品和生活用品，但真正相信北京會全面封城的並不多。

他們認為，比較可能的是因為居住社區出現確診者而必須封控。只要不是全面封城，不論是物資配送或就醫需求就相對有保障，因為相關資源不至於枯竭。

然而，也有人認為，有了上海的前例，即使在「天子腳下」的北京城，為了防控疫情沒什麼不可能的。接下來的重點，仍要看目前官方及早出手防控，是否真能阻斷Omicron的快速傳播。

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