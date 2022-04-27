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吉林省疫情趨緩放鬆管控 有序恢復生產生活

中央社 / 台北27日電

在上海之前全面封控的吉林省將逐漸解封。其中吉林市及省會長春市都宣布，明天起「有序恢復」生產生活秩序，逐步解除社會面管控。吉林全省優先開放復工，但維持非必要不出城。

綜合中國媒體報導，吉林省政府下午召開防疫記者會，宣布全省仍維持「非必要不出城」。但在加強人員管理的前提下，吉林全省黨政機關、國有企事業單位恢復正常辦公秩序；涉及民生的銀行、快遞、外賣、物流盡快正常營業。

同時，吉林省將優先開放復工、復產的交通保障線路，並分梯次開放生產、生活需求主要線路、謹慎開放仍有疫情風險地區的交叉線路。並嚴格落實乘客掃碼、登記、測溫、佩戴口罩等常態化防控措施。

長春市常務副市長馬延峰宣布，28日凌晨0時起「逐步解除全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序」，首先開放防範區，主城區防範區的居民實行「一天一戶一人出行」，非必要不出主城區。縣域防範區的居民允許在本縣域範圍內活動，非必要不出所在縣（市）區。

至於封控區、管控區現行管理政策暫時不變，解除封控、管控後，居民要完成7天自我健康監測，期間不能乘坐公共交通工具，非必要不離開小區。

長春全市軌道交通仍不營運，但恢復行駛175條重點公車路線，乘客掃碼乘車；積極推動鐵路復運、民航復飛；先期開放1000輛計程車實行預約制，綠碼乘車、掃碼付款，並根據疫情形勢變化逐步車輛供給及恢復網約車。

吉林市政府下午宣布，同樣自28日凌晨0時起「有序恢復吉林市城區生產生活秩序」。全市封控區「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區「人不出區、嚴禁聚集」，防範區「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」。

而封控區、管控區日後若調整為防範區，居民要完成7天居家健康監測，期間做到不聚集、非必要不出小區。現有小區關卡繼續保留，嚴格管理人員進出。同時，吉林市封控區、管控區內，除特種作業車輛出入外，仍禁止其他車輛通行。

而防範區內復工復學居民憑「一證一碼」（出入證＋吉祥碼）出入小區，非必要不出市，其他居民不出本小區。並逐步穩妥取消低風險地區道路通行限制，私家車可上路行駛，有序恢復計程車、快遞車輛、外賣車輛營運。

此外，吉林市防範區內，非生活必需的密閉場所仍暫停開放，其他保障基本生活需要的經營場所則逐步恢復營業，但限流進入並掃碼。

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