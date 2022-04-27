聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京本土感染者破百 核酸檢測達9成人口
北京市從22日至今，累計COVID-19感染者已破百，達138例，並較昨天新增46例，創本波單日新高。高風險、中風險地區增至5個及16個。而官方推動的核酸檢測已遍及全市90%人口。
綜合新京報及北京日報app（應用程式）報導，北京市今天下午的疫情防控新聞發布會上通報，26日下午4時至今天下午3時，新增本土COVID-19感染者46例，其中確診病例42例、無症狀感染者4例。
自22日至今，北京累計報告138例感染者，分布在8個區，其中朝陽區80例最多。累計報告的感染者中，在校學生及托幼兒童占31%，涉及6所學校及2所托幼機構，但主要集中在朝陽一所中學，全校累計報告學生感染者36例。
北京市疾控中心副主任龐星火說，校內人數多、聚集性高，且部分學生活動軌跡涉及校外違規培訓，人員複雜，進而增加了疫情傳播風險。
北京從4月25至30日在朝陽區等11個行政區及經濟開發區共12個區域展開3輪核酸篩查。環球時報指出，這些區域人口占北京市總人口的90%。2021年的北京常住人口約2189萬。
目前，第1輪區域核酸篩查已經完成，累計採樣1981萬人次，已出結果1980萬人次，初篩12管混採陽性。其中，朝陽區臨時管控區篩查出3管「5混1」陽性。
至於管控區外的「社會面」篩查出9管混採陽性。其中，通州區1管「3混1」陽性、2管「10混1」陽性；豐台區2管「10混1」陽性，海淀、順義、大興、石景山區各有1管「10混1」陽性。這些混採陽性仍須覆核確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言