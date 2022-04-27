北京本土感染者破百 核酸檢測達9成人口

北京市從22日至今，累計COVID-19感染者已破百，達138例，並較昨天新增46例，創本波單日新高。高風險、中風險地區增至5個及16個。而官方推動的核酸檢測已遍及全市90%人口。

綜合新京報及北京日報app（應用程式）報導，北京市今天下午的疫情防控新聞發布會上通報，26日下午4時至今天下午3時，新增本土COVID-19感染者46例，其中確診病例42例、無症狀感染者4例。

自22日至今，北京累計報告138例感染者，分布在8個區，其中朝陽區80例最多。累計報告的感染者中，在校學生及托幼兒童占31%，涉及6所學校及2所托幼機構，但主要集中在朝陽一所中學，全校累計報告學生感染者36例。

北京市疾控中心副主任龐星火說，校內人數多、聚集性高，且部分學生活動軌跡涉及校外違規培訓，人員複雜，進而增加了疫情傳播風險。

北京從4月25至30日在朝陽區等11個行政區及經濟開發區共12個區域展開3輪核酸篩查。環球時報指出，這些區域人口占北京市總人口的90%。2021年的北京常住人口約2189萬。

目前，第1輪區域核酸篩查已經完成，累計採樣1981萬人次，已出結果1980萬人次，初篩12管混採陽性。其中，朝陽區臨時管控區篩查出3管「5混1」陽性。

至於管控區外的「社會面」篩查出9管混採陽性。其中，通州區1管「3混1」陽性、2管「10混1」陽性；豐台區2管「10混1」陽性，海淀、順義、大興、石景山區各有1管「10混1」陽性。這些混採陽性仍須覆核確認。