香港疫情輕微回升 新增430例確診
香港今天新增430例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，較昨天增加83例。衛生官員在記者會上說，難以憑單日確診數字，斷定疫情是否反彈。
香港今天新增430例確診，較昨天的347例輕微增加。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，難以憑單日確診數字，斷定疫情是否反彈，近日香港放寬社交距離措施，學校恢復面授課堂，辦公地方取消在家工作安排，都增加社區人流，當局會繼續監察情況。
另外，香港新增8名確診者死亡，第5波疫情至今累計有9069人染疫死亡。
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