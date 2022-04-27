快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

長春28日起逐步解除管制 距社會面清零已14天

中央社 / 北京27日電

吉林省長春市官方宣布，28日零時起逐步解除COVID-19疫情全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序，這距離其疫情「社會面清零」已有14天，且僅放寬「防範區」內的管制。

央視新聞app（應用程式）報導，長春市委常委、常務副市長馬延峰介紹，市疫情防控指揮部研究決定，從4月28日0時起，逐步解除全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序。

28日0時，首先放開「防範區」，主城區防範區的居民實行一天一戶一人出行，非必要不出主城區。縣域防範區的居民只允許在本縣域範圍內活動。

封控區、管控區現行管理政策暫時不變，解除封控、管控後，居民還要完成7天自我健康監測，其間不能乘坐公共交通工具，非必要不離小區（居民社區）。

在交通方面，先恢復175條重點公車路線；推動鐵路復運、民航復飛；並開放1000台計程車，實行預約制。

長春這一波本土疫情爆發時間與上海差不多，根據第7次人口普查數據，長春市常住人口約為906萬。

綜合媒體報導，長春市城區在3月20日0時起「封城」，官方判定當地在4月13日夜間12時實現社會面清零，但長春仍繼續分區管控。即使28日逐步解除社會管控後，距離完全恢復正常生活仍需要一段時間。

新冠肺炎

延伸閱讀

估5/18日破50萬 北市：軟性封城是自律取代他律

柯文哲必要時軟性封城 游淑慧轟練肖話 無視預警

大陸封城風暴 友達昆山產能大減四成

國巨：陸封城衝擊 5月緩解

相關新聞

北京疫情升溫 本土感染138例

北京近日本土疫情也升溫。據北京市疾控中心副主任龐星火昨通報，廿六日十六時至廿七日十五時，全市新增本土新冠感染者四十六例，...

調查：7成半的香港確診者康復後有後遺症

香港第五波疫情趨緩，但有調查顯示，逾2成半的香港人稱過去3個月曾染疫，這當中有7成半的人表示康復後患有後遺症。

北京增22例本土 要篩查9成市民

大陸政治中心北京疫情備受關注，官方表示，北京自前天下午四時至昨下午四時，新增廿二例本土病例，當中包括六名在校學生，分布在...

方艙「住戶」爆料：廁所沒隔間 逾百男女共用一間浴室

上海疫情持續延燒，各地紛紛搭建方艙醫院收治確診者。有一位來自廣東的白領階層向媒體報料，指他入住的方艙到處是塵，100多名...

上海單日新增連4降 疫情轉機？

上海實施防疫封控屆滿一個月，疫情出現好轉跡象。上海昨報告新增新冠感染雖達一萬三千多例，但較前一日減少兩成，且連續第四天下...

避免核酸檢測時傳播病毒 張口後不要「啊～」

上海在3月爆發本土疫情後，就不斷展開大規模核酸檢測，但迄今每天新增染疫仍逾萬人，有分析就認為，不少人恐是在檢測時遭到病毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。