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中國大陸新增病例1.4萬 北京連4天達兩位數

中央社 / 台北27日電

據中國官方今天發布CVOID-19疫情通報，新增病例1萬4298例（含確診與無症狀感染者），新增本土病例1萬4222例。首都北京以往新增病例多維持在個位數，但已連4天通報達兩位數。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增CVOID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1824例，其中本土1818例，以上海1606例最多，其次是江西省56例，北京通報新增31例本土確診；境外移入6例。

新增無症狀感染者1萬2474例，其中本土為1萬2404例，同樣以上海達1萬1956例最多，其次遼寧省102例，北京則有3例；境外移入70例。

首都北京以往通報新增本土病例多是無或個位數，但北京市疾病預防控制中心副主任龐星火23日坦承，當地疫情已隱匿傳播了一週，預料未來還會發現續發病例，北京已連續4天通報兩位數的新增本土病例。

據北京衛健委公布的數據，23日至26日，分別新增本土病例22、19、33與34例，並且是連兩天維持在3字頭。

重災區上海雖然看似疫情趨緩，不過據上海衛健委公布的數據，26日在當地本土新增病例1萬3562例，其中在隔離管控中發現1萬2138例，隔離區外新增1424例。

據路透社17日報導，知情人士透露，上海市設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區外傳播」的「社會面清零」目標。

如今已屆4月底，上海封城即將滿月，當局力拚的隔離區外社會面清零還沒達標，上海疫情仍不容樂觀。

另據國家衛健委通報，截至26日24時，中國累計死亡4876例，累計報告確診數達20萬7081例；尚在醫學觀察的無症狀感染者22萬5249例（境外移入602例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診32萬9356例（出院5萬8804例，死亡9274例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。

衛健委昨天通報香港出院病例數為6萬9119例，不過今天於通報特別註明，修正為5萬8804例。

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