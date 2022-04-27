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上海外送員坐地起價多收3.5倍錢 自行加小費引網斥：趁火打劫

香港01 / 撰文：冷麵婆婆
上海受疫情封控措施影響。路透社
上海受疫情封控措施影響。路透社

上海疫情持續蔓延並封城多時，不時傳出搶購糧食的消息，民生物資尤顯珍貴。早前當地有外送員疫情下為求牟利，坐地起價向消費者提出收取額外跑腿費，較原本訂單多收3.5倍價錢，事主最終報警處理，案件曝光後，不少網友怒斥外送員趁火打劫。

上海疫情持續，民眾隔離生活已經十分郁悶，若不幸碰上趁火打劫的外送員，相信更讓人百般無奈！一名居住在上海的朱姓女士，早前經平台訂購一批270元人民幣（約新台幣1,222元）的物資，外送員接單後雖如實採購，並將有關貨品送至顧客手上，然而外送員卻謊稱店家沒有提供收據，從而坐地起價自訂代買金額。

該外送員向朱女士提出要求收取代買金額557元人民幣（約新台幣2,521元），並需要再額外支付跑腿費330元人民幣（約新台幣1,494元），即朱女士合共要支付900元人民幣（約新台幣4,073元），較原本訂單多收取3.5倍價格。

朱女士認為，原來價格已經包含外送員的跑腿費，現時再被要求收取新一筆費用，斥有關要求並不合理，兩人持續糾纏下無果，一直在旁的志願義工直接為女士報案，警方到場後了解事件，並要求外送員取消有關訂單，同時傳喚外送員至當地派出所，以作進一步調查。

警方翻查該外送員過去的接單紀錄，發現由4月份以來，該外送員透過平台接單、小區蹲點、朋友介紹等渠道，為客戶代買或配送蔬果等商品，期間他會私下聯絡消費者提高跑腿費用，並會於送抵現場再提出加價要求，至今已經不法牟利超過20,000元人民幣（約新台幣90,520元）。該名外送員現已因涉嫌非法經營罪，遭警方逮捕，案件正在進一步調查當中。不少網友指出，有關外送員行為卑劣，又指其於疫情下趁火打劫，理應受到懲罰。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 外送

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