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繼朝陽後 北京市海淀區將全員核酸檢測

中央社 / 台北25日電

北京疫情升溫，繼朝陽區今天起展開全員核酸檢測後，海淀區也將自26日起跟進實施全員核酸檢測，成為北京這波疫情中第2個執行全員核酸檢測的行政區。但海淀區這波疫情目前並無染疫病例。

海淀區將跟進實施核酸檢測的消息，來自北京大學附設醫院在微信的官方帳號，並由中國各大網路平台及部分官媒轉發。

北大醫院透過微信宣布，接「上級緊急通知」，自4月26日起海淀區將開展全員核酸檢測工作，「校醫院因場地原因，核酸門診檢測工作暫停」。

北京市這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自22日發生以來，累計感染病例已達70例。其中朝陽區即占46例，房山區10例、順義區6例，昌平、豐台、西城區各2例，通州、延慶區各1例。而海淀區並無確診病例。

不過，北京市順義區傍晚通報新增1例核酸檢測陽性人員。根據疫調，這名陽性人員20至22日均曾前往位在海淀區太平莊街道藍景麗家家居廣場的「今朝裝飾公司」上班。22日下午4時被列為密切接觸者，被轉運到集中隔離酒店隔離。

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