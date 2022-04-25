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北京物資搶購潮 「菜籃子」新發地備戰保供應

中央社 / 台北25日電
4月25日，北京新發地農產品批發市場，商戶在裝運胡蘿蔔。據悉，北京新發地農產品供應充足。中新社
4月25日，北京新發地農產品批發市場，商戶在裝運胡蘿蔔。據悉，北京新發地農產品供應充足。中新社

北京出現搶購潮，被喻為「菜籃子」的新發地市場展開快速行動，原本北京市蔬菜日供應量維持在1.8萬噸，明天（26日）蔬菜上市量將達到2萬噸以上。

北京爆發疫源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，因有上海的前車之鑑，北京市民昨天開始囤物資。

北京日報25日報導，今天上午6時，「新發地市場蔬菜交易區依舊人頭攢動，忙碌了一晚的商戶們依舊堅守崗位，還有剛剛趕到的菜車進場，交易繁忙」。

報導指出，新發地市場25日蔬菜上市量為1.92萬噸，預計26日開始蔬菜上市量將達到2萬噸以上。

新發地農產品股份有限公司總經理張月琳表示，根據常年資料測算，北京市蔬菜日供應量維持在1.8萬噸就能滿足市民需求。目前，新發地市場貨物存量較大，加上儲備庫的輪換機制等舉措，能夠保障日上市量達到1.9萬噸以上。

張月琳喊話，「北京菜籃子供應充足，市民不需要大量囤菜」。

新發地市場位於北京城南邊，是全市最大的蔬果和鮮貨批發集散中心。2020年新發地曾經爆發過COVID-19疫情，當時官方擴大戰時狀態展開清查。

新發地市曾是COVID-19疫區，在民眾擔心過度防疫會出現「買菜難」、挨餓的狀態下，新發地市場搖身一變，扮演防疫重中之重的角色。陸媒如中新網、北京日報、澎湃新聞等都前往新發地採訪。

據中新網報導，前往新發地市場採訪時發現，市場上很多菜已被訂購，有菜販表示，多家超市前來訂購，目前已無供散買的蔬菜。

報導提到，目前進入新發地市場時需出示48小時核酸檢測證明，市場內已設置核酸檢測站。

除了新發地市場外，豐台區另一批發市場岳各莊市場一名商戶說，「這幾天市場給我們開了幾次會，讓我們多備貨，保證周邊群眾每天都能買到新鮮的蔬菜」。

據北京日報報導，豐台區商務局相關負責人表示，豐台區安排了50輛應急蔬菜直通車24小時待命，如遇突發情況，可隨時對相關社區展開精準配送，確保居民蔬菜等農副產品供應。

為了因應北京出現的搶購潮，昨天開始北京多家商超延長營業時間。電商平台美團從24日開始，對北京地區訂單配送時間將延長至午夜12點，且將盡可能保證訂單完成當日配送。

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