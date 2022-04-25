快訊

直播／今本土飆5108例再創新高 境外+133無死亡個案

獨／為何1922半夜也不通？指揮中心揭大夜班殘酷接線比

北京朝陽區部分區域升級管控 區內居民不得出區

中央社 / 台北25日電

北京市出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，繁榮的朝陽區今天對部分區域提升管控措施，區域內居民「足不出區」。

央視新聞報導，北京朝陽區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告，劃定臨時管控的範圍為東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。

就劃定的範圍來看，臨時管控的範圍位在朝陽區靠西南的大片區域。

通告規定，區域內居民足不出區，社區居民需嚴格落實掃碼、測溫、登記等防控措施，非必要不出社區。區域內單位員工原則上居家辦公。辦公場所確需的日常保障人員實行封閉管理。

區域內的福利機構、養老服務機構實行封閉管理。餐飲企業、洗浴、KTV、棋牌室、足療店、網吧（網咖）、娛樂場所、室內體育健身場所、電影院、圖書館、美術館、博物館等暫停營業。

通告也規定，區域內城市運行服務保障工作人員、社區工作者、醫療衛生人員等，在嚴格做好個人防護和流行病學史排查的基礎上，為社區居民提供服務。區域內基本生活必需的商超、醫院等場所正常營業，嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等相關防疫規定，杜絕人群聚集。

被劃定的區域內人員需在25日、27日進行2次核酸檢測，陰性後解除臨時管控。29日按照社會面要求繼續參加核酸檢測。

除了朝陽區劃定部分區域足不出區等防疫措施外，北京一些地方出現病例後，開始對樓棟進行「精準防控」。

例如，有病例出現的北京昌平區天通苑，當地疾控部門對天通苑北二區23號樓為「封控區」，21、38、39、40號樓為「管控區」、天通苑北二區其他樓為「防範區」，各有不同的防疫手段。

新冠肺炎

延伸閱讀

北京朝陽區部分區域提升管控 區域內居民足不出區

疫燒北京 朝陽區全區核酸檢測 市民搶購：貨囤好了 什麼時候封我

看千歲蘭、巨魔芋、海椰子珍稀植物 一探北京國家植物園

Razer更新高階Soundbar Leviathan V2 5.1聲道升級至7.1聲道、還加入這些功能

相關新聞

滬疫情嚴峻 浦東「硬隔離」遭抗議

上海再增二點一萬例本土病例，較前一日稍減，並再增卅九人死亡，創單日新高。當局坦言，疫情仍處在高位波動狀態，將堅持動態清零...

上海404的呼救：魔都封禁的《四月之聲》疫情哭喊

「永遠的草莓園，出自披頭四60年代的歌曲，這首歌表達的是不要怕，我們可以自由地去往任何地方......」中國的疫情持續悶燒，從上海宣布「封閉管控」以來已近一個月，各種市民因為不滿政府措施，拍攝了大量照片影片，廣泛在抖音、微信等公開社交網路或私人群組流傳——4月22日微信公眾號「永遠的草莓園」上傳一部《四月之聲》短片揭露疫情亂象，隨即成為被網路封禁的熱門話題，亦有中國網友自嘲地將這一連串查禁疫情的行為，喚作「上海404」事件。然而就在《四月之聲》被禁聲的同時，天子腳下的北京，也正同步陷入囤積物資的恐慌...

上海過度防疫涉違法 法學專家：依法抗疫是底線

上海新民晚報一份內參資料昨天在中國社交媒體上廣傳，內容指出，依法抗疫是底線，頒布新的防疫新政，應先徵求市委、市政府法律顧...

北京朝陽區部分區域提升管控 區域內居民足不出區

北京朝陽用戶端25日發布，為遏制疫情擴散蔓延，提升朝陽區管控措施，也就是東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北...

上海之外 中國眾多邊境小城長期封城乏人關注

上海執行封城還有3天滿月，只因為在國際享有盛名而備受關注。但像是雲南瑞麗等中國邊境中小城市已斷續封城多日，其中瑞麗累計達...

新冠Omicron病毒正在快速威脅全球各地兒童

兒童染疫人數正在快速增加，根據美國、新加坡、印度、俄羅斯、南韓等多國統計資料，兒童是現階段Omicron病毒株感染率非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。