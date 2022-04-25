北京朝陽區部分區域升級管控 區內居民不得出區

北京市出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，繁榮的朝陽區今天對部分區域提升管控措施，區域內居民「足不出區」。

央視新聞報導，北京朝陽區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告，劃定臨時管控的範圍為東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。

就劃定的範圍來看，臨時管控的範圍位在朝陽區靠西南的大片區域。

通告規定，區域內居民足不出區，社區居民需嚴格落實掃碼、測溫、登記等防控措施，非必要不出社區。區域內單位員工原則上居家辦公。辦公場所確需的日常保障人員實行封閉管理。

區域內的福利機構、養老服務機構實行封閉管理。餐飲企業、洗浴、KTV、棋牌室、足療店、網吧（網咖）、娛樂場所、室內體育健身場所、電影院、圖書館、美術館、博物館等暫停營業。

通告也規定，區域內城市運行服務保障工作人員、社區工作者、醫療衛生人員等，在嚴格做好個人防護和流行病學史排查的基礎上，為社區居民提供服務。區域內基本生活必需的商超、醫院等場所正常營業，嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等相關防疫規定，杜絕人群聚集。

被劃定的區域內人員需在25日、27日進行2次核酸檢測，陰性後解除臨時管控。29日按照社會面要求繼續參加核酸檢測。

除了朝陽區劃定部分區域足不出區等防疫措施外，北京一些地方出現病例後，開始對樓棟進行「精準防控」。

例如，有病例出現的北京昌平區天通苑，當地疾控部門對天通苑北二區23號樓為「封控區」，21、38、39、40號樓為「管控區」、天通苑北二區其他樓為「防範區」，各有不同的防疫手段。