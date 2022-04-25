聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國首現 山東煙台驗出Omicron BA.2.3變異株
中國多地爆發COVID-19疫情，山東省煙台市本輪疫情最少已有84例病例，官方今天通報，在病毒基因測序中發現Omicron BA.2.3進化分支，是首次在中國發現。
據山東煙台市衛生健康委員會網站，截至23日24時，煙台市本土確診病例及本土無症狀感染者共48例。
綜合央視等陸媒報導，山東煙台市25日召開疫情防控新聞發布會通報，24日0時至24時，煙台市新增感染者36例，其中確診病例2例，均為普通型，無症狀感染者34例。
煙台市共排查密接1700人、次密接3179人，全部落實隔離管控。目前已完成4個區市共16例本土病例基因測序分析，均為同一條傳播鏈，病例基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，目前中國國內尚未發現。
報導指出，煙台市本輪疫情於22日開始，近2天確診和無症狀感染者數量快速增加，新增病例絕大多數在集中隔離點檢測發現，少數在封控區和管控區發現，疫情呈現明顯的空間聚集性，可能已經隱匿傳播一段時間。
官方表示，目前要快流調、快檢測、快轉運、快隔離，爭取最短時間內發現和隔離所有傳染源，實現社會面清零。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言