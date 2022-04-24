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香港第5波疫情趨緩 單日染疫數低於500例

中央社 / 台北24日電

香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數429例，低於500例，第5波疫情漸趨緩；另新增13例死亡案例。

香港過去一週單日新增確診數維持在500至700例水平，呈穩定、緩慢下降趨勢。

綜合明報、星島日報等港媒報導，香港衛生防護中心公布，截至今天凌晨，新增221例COVID-19病毒核酸陽性、208例快測陽性確診，共增429例確診。當中19例是輸入個案，其餘為本土病例。

香港第5波疫情累積118.9萬多例病例，其中74.4萬多例是核酸檢測陽性，44.4萬多例是快速測試陽性個案。

新增13例死亡個案，第5波疫情死亡個案累計9036例，病死率為0.76%。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港每天確診數字維持穩定水平，近期有持續及緩慢向下趨勢，但每天仍有400至500例確診，仍屬於高數字，港府會持續觀察情況，並根據不同指標留意疫情發展。

歐家榮並指，香港疫情穩定，但預計未來一至兩週，即使未出現反彈，單日確診數字仍會維持3位數。

新冠肺炎 香港

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