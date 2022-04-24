香港第5波疫情趨緩 單日染疫數低於500例
香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數429例，低於500例，第5波疫情漸趨緩；另新增13例死亡案例。
香港過去一週單日新增確診數維持在500至700例水平，呈穩定、緩慢下降趨勢。
綜合明報、星島日報等港媒報導，香港衛生防護中心公布，截至今天凌晨，新增221例COVID-19病毒核酸陽性、208例快測陽性確診，共增429例確診。當中19例是輸入個案，其餘為本土病例。
香港第5波疫情累積118.9萬多例病例，其中74.4萬多例是核酸檢測陽性，44.4萬多例是快速測試陽性個案。
新增13例死亡個案，第5波疫情死亡個案累計9036例，病死率為0.76%。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港每天確診數字維持穩定水平，近期有持續及緩慢向下趨勢，但每天仍有400至500例確診，仍屬於高數字，港府會持續觀察情況，並根據不同指標留意疫情發展。
歐家榮並指，香港疫情穩定，但預計未來一至兩週，即使未出現反彈，單日確診數字仍會維持3位數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言