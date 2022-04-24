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上海不只浦東 浦西多區也實施硬隔離

中央社 / 台北24日電

上海浦東23日起對封控片區與樓棟實施「硬隔離」。中國媒體報導，浦東並非唯一實施「硬隔離」的行政區，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行了「硬隔離」措施。

財新網報導，浦東對封控片區與樓棟實施「硬隔離」，當中封控片區的「硬隔離」措施，是指對有封控社區的街道、鄉鎮之間的道路用彩鋼板或攔網等隔斷，只留主路（快車道）通行。

而樓棟的「硬隔離」措施，是將陽性單元門棟及其所在的整個樓棟的大門，用彩鋼板或攔網等硬質隔離設施封閉起來，開一個應急小門讓防疫人員進出。

報導並稱，徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行了陽性樓棟的「硬隔離」措施。

一名徐匯區居民受訪時說，居住的樓棟因目前天天有陽性病例，居委會22日把樓棟大門用彩鋼板封閉，但是鋼板上留了一個小門並未上鎖。

一名街鎮工作人員表示，「硬隔離」相關措施推進緩慢，原因在於居民對安全性的疑慮比較大，而且缺乏應急預案，所以很多社區只能暫時擱置。

目前居民最大的擔憂在於實施「硬隔離」後，樓棟如果發生火災或緊急就醫等突發情況，居委是否能採取應急措施，保障居民的人身安全。

此外，上述的街鎮工作人員稱，樓棟「硬隔離」措施是為了後續「三區劃分」由社區細化為樓棟進行準備。

上海19日至21日曾連續3天新增病例沒有破2萬，原以為疫情見到曙光，但22日至23日連兩日本土確診再破2萬，23日新增死亡甚至達39例，顯示疫情仍嚴峻。

新冠肺炎 上海

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