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港專家估香港染疫人數逾400萬 已建起免疫屏障
香港第五波疫情趨緩，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今天表示，估計香港感染COVID-19人數已超過400萬，認為已築起免疫屏障，港府可加快放寬第2階段社交距離措施。
據星島日報、香港電台等媒體報導，孔繁毅估計，香港已有400萬人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已經築起自然免疫屏障，抗體水平可維持半年至一年，即使放寬社交距離措施，疫情反彈的機會很小。
港府在4月21日起放寬第一階段社交距離措施，包括文教體育娛樂等場所可以重開，以及餐廳晚上恢復供應內用。
對於香港下一步的放寬措施，孔繁毅說，若確診人數維持低水平，每天持續減少50人確診，有望在2週至3週後確診人數下降至100例，屆時港府可考慮放寬第2階段社交距離措施。
他強調，即使社交距離措施可提早放寬，香港民眾需要接種第3劑COVID-19疫苗，以提高整體抗體水平。
孔繁毅指，現在香港的防疫政策不應再集中在清零，反而應將重點放在穩控，即減少重症及死亡病例，避免醫療系統有很大的壓力。
他表示，現在再做全民強檢的成本效益極低，因為Omicron變異株傳播力高，耗費大量人力物力做全民檢測後，最終能夠做到只是幾日的清零。
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