快訊

疫情竄飆 陳時中：估最高點為單日確診4.5萬人、今有1.5萬藥物到貨

民進黨選對會拍板縣市長候選人 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西東興歷時近60天才解封 發聲者遭警方恐嚇

中央社 / 北京24日電

中國各地疫情此起彼落。封城近60天的廣西邊境小城東興市宣布，今天起「有序恢復正常生產生活秩序」；但是呼籲外界關注東興情況的民眾，卻遭到警方恐嚇要拘留。

中國新聞網報導，東興市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連續多日實現社會面清零，自4月24日0時起進入疫情常態化精準防控階段，有序恢復正常生產生活秩序。廣西官方表示，將逐步恢復口岸貿易。

東興位於中國大陸海岸線最西南端，與越南芒街市僅一河之隔。東興口岸是廣西連接東協國家的重要口岸，每年進出口貨物百萬噸。

報導指出，東興市12日的新增本土無症狀感染者突然增至69例，之後連續兩天新增感染者逾百例，15日為55例，此後日增病例數多日下降。

中國新聞周刊微博14日報導，疫情遠低於上海的東興市，從2月23日晚開始封控。當地常住人口約20萬至30萬人，不少市民反映已居家隔離50多天，工作停擺、經濟遇困。

廣西民眾何思雲昨天在微信公眾號「何思雲說」發文表示，自己分別在16日和18日發表了「懇請大家關注關注廣西東興吧，那個被封控50多天卻沒能上熱搜邊境小城」和「真是心寒，東興已經50多天沒有物資支援了，還跑去支援上海」等兩篇文章。

她說，23日下午5時許接到她的戶籍所在地思旺鎮派出所警方打來的恐嚇電話，說這兩篇文章給社會帶來了不良影響，「抹黑了東興當地政府的形象」，要以擾亂社會治安罪拘留她，加上通話過程中，她據理力爭，因此警方要以「不服從管理罪」叫她在家等著被處罰。

她說，不知道自己會被如何對待，但只能抓緊時間把自己的經歷說出來，「要是為他人不公挺身而出有罪，那就讓我有罪吧」。

新冠肺炎

延伸閱讀

新加坡擴大解封 疫情穩拚常態生活不停歇

獨／香港微解封 田啟文證實劇組開工「希望大家平安」

滬疫情又彈 解封難、「潤學」興起 近半外國人想逃離

20大布局 河北、四川一把手換將

相關新聞

捲款千萬藏深山兩年…逃犯自首 竟是因為「防疫嚴無處躲」

「警官，我來自首」，浙江省寧波市寧海縣一名藏匿於深山兩年的逃犯最近向當地派出所投首，原因是官方採取的新冠疫情防控措施太嚴...

73歲愛妻確診翁 每天騎三輪接送老伴 網友感慨「破防」

安徽省合肥市政府新聞辦官方微信公眾號「合肥發布」日前通報一73歲男子的流行病學調查情況，該男子每日按時接送其老伴上下班的...

旅客准入境 香港檢疫酒店爆滿 航班也一位難求

港府日前宣布由下月起容許非香港居民從海外地區入境香港，及適度調整個別航線「熔斷機制」。措施放寬吸引不少港人計畫回港，令檢...

上海封城民怨炸鍋…無解 志願者也累了

夾在一道道抗疫金牌和就快爆炸的民怨悶鍋之間，一些志願者的熱心逐漸被澆熄。他們需要理解和關愛，以及更人性化的對待。

廣西東興歷時近60天才解封 發聲者遭警方恐嚇

中國各地疫情此起彼落。封城近60天的廣西邊境小城東興市宣布，今天起「有序恢復正常生產生活秩序」；但是呼籲外界關注東興情況...

大陸新增21796例 專家稱Omicron病死率為流感的7到8倍

大陸24日通報新增21796本土病例。官方專家稱Omicron的病死率約為流感的7到8倍，上海這波疫情爆發以來已累計87...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。