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廣西東興歷時近60天才解封 發聲者遭警方恐嚇
中國各地疫情此起彼落。封城近60天的廣西邊境小城東興市宣布，今天起「有序恢復正常生產生活秩序」；但是呼籲外界關注東興情況的民眾，卻遭到警方恐嚇要拘留。
中國新聞網報導，東興市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連續多日實現社會面清零，自4月24日0時起進入疫情常態化精準防控階段，有序恢復正常生產生活秩序。廣西官方表示，將逐步恢復口岸貿易。
東興位於中國大陸海岸線最西南端，與越南芒街市僅一河之隔。東興口岸是廣西連接東協國家的重要口岸，每年進出口貨物百萬噸。
報導指出，東興市12日的新增本土無症狀感染者突然增至69例，之後連續兩天新增感染者逾百例，15日為55例，此後日增病例數多日下降。
中國新聞周刊微博14日報導，疫情遠低於上海的東興市，從2月23日晚開始封控。當地常住人口約20萬至30萬人，不少市民反映已居家隔離50多天，工作停擺、經濟遇困。
廣西民眾何思雲昨天在微信公眾號「何思雲說」發文表示，自己分別在16日和18日發表了「懇請大家關注關注廣西東興吧，那個被封控50多天卻沒能上熱搜邊境小城」和「真是心寒，東興已經50多天沒有物資支援了，還跑去支援上海」等兩篇文章。
她說，23日下午5時許接到她的戶籍所在地思旺鎮派出所警方打來的恐嚇電話，說這兩篇文章給社會帶來了不良影響，「抹黑了東興當地政府的形象」，要以擾亂社會治安罪拘留她，加上通話過程中，她據理力爭，因此警方要以「不服從管理罪」叫她在家等著被處罰。
她說，不知道自己會被如何對待，但只能抓緊時間把自己的經歷說出來，「要是為他人不公挺身而出有罪，那就讓我有罪吧」。
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