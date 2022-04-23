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聯發科也爆多人確診 竹市府晚間證實了

防重症增加 上海方艙醫院改造升級為定點醫院

中央社 / 台北23日電

上海近期染疫死亡人數持續上升，為預防COVID-19重症患者增加，官方昨天展開「騰換擴容行動」，將多家原本收治無症狀、輕症患者的方艙醫院，改造升級為定點醫院。

綜合第一財經、新華社報導，上海22日起展開社會面清零攻堅九大行動，其中「開展騰換擴容行動」提到，將方艙醫院改造成區域定點醫院，收治COVID-19陽性合併基礎疾病需要內科治療的患者。

其中，閔行體育館方艙醫院已在18日改造升級為定點醫院，20日開始收治符合收治標準的患者。

報導引述閔行體育館定點醫院指揮長、復旦大學附屬中山醫院副院長孫益紅說，升級的目的，在於更好地服務各類有基礎疾病的感染者，預防和減少重症的發生，對重症病例進行精細化治療，同時也給予失智失能的老年群體專業照護。

孫益紅表示，院內同時也為患者急救做足了準備，設置了急救室、監護室，能保證氣管插管、電除顫、上呼吸機等措施迅速實施。

為此，閔行體育館定點醫院已劃分為9個病區進行精細化管理，包括2個心血管病區、2個腦血管病區、1個消化病區、1個腫瘤病區、1個呼吸病區、1個全科病區和1個重症治療病區。

據報導，上海臨港方艙醫院1.36萬張床位中，也有約2000張床位將改造為定點醫院床位。其中，部分靠近護士站的床位已從原來的普通用床改為醫院用床。

上海臨港方艙醫院副院長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任醫師陳澍表示，定點床位會用來收治普通型患者，且合併一些基礎性疾病，可能會向重型發展。

陳澍指出，改造升級是從一個以「隔離點」為主的運行模式轉變成一個「準醫院」的運行模式。改造包括了硬體和軟體，包括在原先基礎上增添了許多檢驗設備，血常規、凝血功能、肺部CT都可以做，基本可以滿足一家普通醫院的檢驗功能。

此外，上海新國際博覽中心方艙醫院已於21日淩晨完成了W1館和W2館的改造升級。根據方案，兩個館各拆除1/3床位，分別改造成4組搶救室及庫房、盥洗室等輔助設施，跟進增設插座、照明、無線呼叫按鈕、攝影監控等功能性措施。

改造升級後，W1館和W2館共將提供8組搶救室以及1260張患者床位，且同時滿足搶救、檢驗、診斷等醫療救治需求。

據官方通報，上海昨天新增12人染疫死亡，這波疫情累計已有48人病故。

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