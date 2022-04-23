香港新增9人染疫死亡 2個多月來首度降至個位數

中央社 / 台北23日電

香港今天新增523例COVID-19確診病例，過去24小時通報新增9名確診患者死亡，是自2月18日以來單日通報死亡人數首度降至個位數。

綜合港媒報導，香港衞生官員下午在記者會作以上通報。今天新增523例確診中，有13例為境外移入，其餘是本土病例。

香港過去一週單日新增確診維持在500至700例水平，呈穩定、緩慢下降趨勢。

香港1月初爆發第五波疫情，3月達到高峰，單日確診最多超過5萬例，單日通報染疫死亡人數最多達294人。第五波疫情至今累計118萬8800例確診，9023人染疫死亡，整體病死率0.76%。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）數據，以每100萬人口計算，3月香港單日染疫死亡人數最高達38.9人，遠高於英國、美國、日本、新加坡及韓國。隨著疫情趨緩，4月21日香港染疫死亡人數下跌至3.4人，而英國有9.4人。

香港死亡的確診者主要是住在安養院的老人，而香港老人疫苗接種率低。根據香港衛生防護中心數據，截至20日，有超過6000名死者是80歲以上，但只有約12%的80歲以上老人已接種3劑疫苗。

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