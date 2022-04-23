北京新疫情已隱匿傳播一週 學生和外送員都染疫
中國首都北京市COVID-19疫情也現波動。官方通報，昨晚10時至今天下午4時共新增15例本土確診病例。調查結果顯示，疫情已隱匿傳播一週，並涉及學校、旅行團和多個家庭。
北京官方23日下午召開記者會，通報新增的15例本土確診者，有12例在朝陽區、2例在順義區、1例在房山區。其中包括9名學生，和一名外送員。
北京市疾病預防控制中心副主任龐星火說，22日起北京累計報告20例感染者。而初步從流行病學調查結果來看，疫情已隱匿傳播了一週，感染者人群多樣，活動範圍廣，目前已涉及學校、旅行團和多個家庭。
她說，隨著加大排查力度，預料未來還會發現續發病例。
中國「五一」長假將至，龐星火提醒家長近期非必要不要離開北京，不去中高風險地區旅行或出差。
此外，她要求學校、托幼機構等人員密集場所要做好消毒通風，並視情況加大病毒核酸檢測的頻率。裝修人員進入社區也要遵守防疫相關規定。
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