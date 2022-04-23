專家：若北京堅持動態清零 香港或被迫全民檢測

中央社 / 台北23日電

香港特首林鄭月娥3月暫緩全民強制檢測，港府專家顧問許樹昌今天表示，若北京堅持「動態清零」，香港想與中國恢復通關但COVID-19疫情又未達到「清零」，可能被迫要進行全民強制檢測。

綜合官方香港電台等港媒報導，香港政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個電台節目後，回答媒體目前是否為適當時間進行全民強制檢測時，作了上述表示。

許樹昌說，何時進行全民檢測需要考慮數個因素，包括香港每天確診病例是否一直維持三位數字、不再進一步下降，以及中國是否繼續堅持「動態清零」的防疫政策。如果北京仍然堅持「動態清零」政策，而香港疫情未能達到「清零」，但又想與中國通關，可能到時「迫住」（被迫）進行全民檢測。

許樹昌又說，香港近日單日新增確診人數下跌至500多人，疫情似乎正在下降，因此不急於目前進行全民檢測。

許樹昌表示，香港在剛過去的復活節假期並沒有令疫情大幅反彈，第5波疫情至今已約110萬人確診，也就是實際上可能有400多萬人已感染而有抗體，加上首劑疫苗接種率達90%，社區有一定免疫保護，疫情大幅反彈的風險較低。根據港府慣例，放寬社交距離措施後會觀察約2週，若疫情沒有反彈，會考慮進一步放寬。

新冠肺炎

延伸閱讀

港再鬆綁 5月開放旅客入境 航線熔斷同步降門檻

疫情緩 港大廈未「躺平」 連10天皆圍封強檢40大廈

香港本地遊報名人數減4成 下月底40團成行

北京增4例本土確診 五一假期面臨大考

相關新聞

上海染疫死亡人數逐日攀升 六天累計已達48人

據上海市衛健委通報，上海4月22日又新增本土新冠死亡12例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12名患者均合併有嚴重的...

男女不分像難民營 上海方艙床位間僅40公分

一名被送往方艙醫院隔離的上海女子發短片投訴，裡面男女不分，床位間僅40公分，形容裡面「更像難民營」；也有母親拍片以立遺照...

滬疫情又彈 解封難、「潤學」興起 近半外國人想逃離

上海新冠疫情一度好轉，日增感染人數連五天下跌，近三日更低於2萬例。不料，上海市衛健委通報22日的染疫人數，又大幅彈升至2...

疫情緩 港大廈未「躺平」 連10天皆圍封強檢40大廈

香港的疫情見緩，確診人數和染疫死亡人數，天天都在減少，第五波疫情累計已有9014人染疫死亡，病死率0.76%。，4月21...

河北石家莊防疫新招 自測發現染疫獎勵千元

面對來勢洶洶的Omicron疫情，中國各地無不嚴陣以待，除採取更為嚴格的防疫措施，河北省會石家莊市還祭出獎勵措施，鼓勵市...

上海封城 物流噩夢 貨物恐卡到下月中旬

上海實施防疫封控進入第四周，不少卡車司機仍被隔離、貨櫃堆積如山。不少外商因防疫封鎖難以召回員工，阻礙復工腳步。歐盟商會及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。