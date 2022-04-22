獎勵自我快篩 河北石家莊：陽性發4500元
中國河北省石家莊市昨天宣布，為鼓勵市民積極防疫、主動作為，對自我抗原檢測（快篩）發現的陽性人員，經複檢確認後，一次性給予人民幣1000元（約新台幣4500元）的獎勵。
石家莊市疫情防控總指揮部辦公室21日發布「關於切實做好公民健康監測和個人防護」的通告，作以上宣布。
這是中國大陸3月11日宣布增加抗原檢測作為篩查COVID-19補充手段後，首度有地方祭出如此高額現金，鼓勵民眾自我快篩。消息曝光後，引發許多網友稱羨。
石家莊還大幅壓低快篩試劑盒的售價作為配套。
通告要求石家莊小區衛生站、村衛生室要提供3人份抗原試劑盒，每人份個人自付3元，其餘政府補貼，由市民自測，檢測異常請立即報告。
通告稱，從近期全省發現的幾次聚集性疫情的分析來看，在做好「外防輸入」的基礎上，陽性感染者的及早發現至關重要，市民的防護意識和主動作為是重中之重。
石家莊已經連續6天沒有新增本土病例，但周邊縣市均有本土疫情。
不過石家莊鼓勵自我檢測的金額，還遠不及中國大陸另外兩個縣市。
2021年12月，東北本土疫情嚴峻之際，黑龍江省哈爾濱市曾對主動進行核酸檢測（PCR）結果為陽性的人員，祭出獎金1萬元；遼寧省阜新市當時還加碼到2萬元。
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