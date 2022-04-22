香港第五波疫情逾9000人死亡 累計118萬例確診

香港今天新增574例COVID-19確診病例，過去24小時又有15名確診患者死亡，第五波疫情累計已有9014人染疫死亡，病死率0.76%。

香港衛生官員下午在記者會作以上通報。今天新增確診當中，11例為境外移入，其餘是本土病例。第五波疫情累計確診逾118萬例。

本地於1月初爆發第五波疫情，3月初出現高峰，當時單日新增確診數連續多天超過5萬例，其後疫情逐步趨緩，最近幾天都降千例以下。

由於疫情好轉，當局已於21日起大幅放寬各項防疫措施，包括允許電影院及美容院等處所重開，餐廳也可以在晚上供應內食。

如果疫情沒有反彈並持續好轉，港府將會公布第二階段放寬社交距離措施，讓香港的經濟民生逐步恢復正常。