封城管控近2個月 廣西東興市實現社會面清零

封城最少50天的廣西邊境小城東興市，官方公布自19日起連續3天實現「社會面清零」，社區傳播鏈基本阻斷，會加快全面有序恢復經濟及社會正常秩序。

廣西壯族自治區人民政府網站今天通報，廣西東興市疫情防控指揮部21日表示，東興市自19日以來已連續3天實現「社會面清零」，社區傳播鏈基本阻斷。

通報指出，當前東興市外防輸入壓力還很大，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，將堅定不移執行「動態清零」總方針，努力保障民眾生活必需品供應及就醫等需求，加快全面有序恢復經濟及社會正常秩序。

此前東興市主要病例都是無症狀感染者，中國新聞周刊微博14日報導，疫情遠低於上海的東興市，從2月23日晚開始封控，最少50天處於全員居家隔離狀態。

報導指出，東興市與越南僅一河之隔，常住人口約20萬至30萬，不少市民反映已居家隔離50天，工作停擺、經濟遇困。

有當地市民在社群平台發文求救，表示害怕沒人理會這個小城市，市民要自生自滅。

據防城港市新聞網21日報導，東興市也實施「動態式」分區差異化防控，依據風險程度，劃分封控區、管控區、防範區。截至16日市內已有78個「無疫社區網格」實現網格內人員有序流動。