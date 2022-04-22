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封控引民怨 上海移民查詢急增

中央社 / 台北22日電

上海因疫情而採取的高壓封控措施已持續近月，造成許多社會問題並引發民怨，英媒報導，當地中產階層以上家庭近日的移民諮詢量大增，微信有關「移民」關鍵詞的搜索則急升近7倍。

Omicron變種病毒自3月起在上海引發COVID-19疫情爆發兩年多來最嚴重疫情，官方採取嚴苛的封控作法加以因應，上千萬居民被迫長期足不出戶，但人力物力不足，讓民眾日常生活大受影響，並衍生無法正常就醫等次生災害。

與此同時，官方主旋律仍然多番強調要繼續堅持「動態清零」政策。

近期訪問了10多家中國移民顧問公司的英國金融時報（FT）18日報導，官方高壓的清零政策讓部分富裕人士和中產家庭考慮移民他方。

報導引述在上海從事移民顧問工作的陳先生（JamesChen）表示：「政府為了抵抗一個比季節性流感稍為嚴重的疾病，而要人民犧牲他們的基本需要。我們的客人選擇用腳投票。」

上海移民服務公司QWOS一名員工則說，僅在16日也就是上週六就接到200個以上的移民查詢。

另有成都移民顧問公司的負責人表示，目前是數月以來最忙碌的時候，她每天必須工作12小時來回答客戶查詢。

在上海從事市場研究的38歲王小姐（Jane Wang）說，她正在諮詢移民安排，「我從未想過會被困於家中那麼多天，而且連吃的都不夠」、「上海發生的事情令我感到很不安全，我希望住在一個不用擔心被隨意隔離的地方」。

報導並表示，本月初開始，中國社群媒體微信上搜索「移民」這個關鍵詞的數量跳升近7倍。

上海封控期間，網上還出現了流行用語「潤學」，原因是被視為敏感的關鍵字經常被封，網友因此以英文run的中文諧音字「潤」字來表達想法，要大家「能Run就Run」，逃離中國，「有錢潤就潤」；但也有人認命說「潤學」只是一種自我麻痹，「有實力早就潤了」。

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