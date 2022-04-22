上海保供物資出差錯 多人吃居委配發食品喊胃痛

上海防疫力拚社會面清零，但新增病例仍逾1萬7000例，由當局保供的物資也出現問題，不少當地居民反映，居委會發的食品醬香鴨打開包裝浮現腐壞的餿味，多人不察甚至吃了胃痛。

陸媒澎湃新聞21日報導，上海虹口區的王女士20日反映，家人在食用居委會配發、由衢州市呂百味食品有限公司生產的的醬香鴨後胃痛長達10多個小時。

另有化名小丁的住戶說，醬香鴨外包裝上的二維碼是新加貼的，撕開食品包裝後發現還有個原印二維碼，掃描後發現兩條碼的生產時間還不一致，分別是2022年4月2日和2021年8月2日。

而且外包裝標示的有效期限是6個月，若是按第2個條碼所顯示，這包醬香鴨已經過期；還有住戶說，正加熱準備大快朵頤卻聞到一股臭味，就像是餿掉的味道。

衢州市呂百味食品有限公司工作人員則稱，產品外包裝印製出錯是內勤員工的作業疏失，因內勤培訓2至3個小時就開始作業，不慎把錯誤的條碼交給製袋廠，隨後採取補救措施也就是加貼條碼，並且向有關單位報備。

對於產品被指出現變質問題，工作人員說，不排除物流、消毒殺菌等環節，破壞真空包裝引發變質。

中國自3月起爆發兩年多來最嚴峻疫情，重災區上海市不僅難清零新增病例，保供物資頻頻出差錯也掀起民怨。

例如揚州市援滬的保供物資龍仁粉絲，包裝上的生產日期標示為2022年3月，但其生產商「河南省夏邑縣匯龍食品有限公司」被發現已於2020年停止生產並註銷。

由於接連傳出保供物資品質出包，上海官員坦言，「部分免費發放的保供物資存在品質問題」。