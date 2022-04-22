官媒批地方官懶散 癱瘓物流堵疫情不理全國經濟

中國多地以封路防堵疫情，嚴重癱瘓物流。中共官媒發文批評，一些地方官員不理全國經濟，為防止疫情流入自己的城市，將防控措施層層加碼，影響公路運輸，對這種「一刀切的懶政」應問責。

中共官媒人民日報旗下新媒體「俠客島」20日發表評論文章指出，自從這輪疫情在多地爆發，一些地方提升疫情防控措施，影響陸路運輸，導致貨運物流不暢。

曾有貨車司機上傳影音表示，自己有核酸檢測陰性證明、抗原檢測陰性證明，健康碼正常，行程卡是綠碼，但在一些地方被卡住，官員不讓他下車，車門上貼了一堆封條，導致他「吃喝拉撒睡全在車上」。

另外，3月底以來在上海外高橋區域港建路一帶，6條車道中有3條停滿了貨車，高峰期有700至800名司機滯留，就是因為疫情期間司機怕被隔離，乾脆把車停在路邊，在車內吃和住。

文章指出，司機證碼齊全物流還是不暢順，因為「一些地方疫情防控仍存在一刀切的懶政」，把「防人」與「防病毒」混同為一。這是典型的防疫形式主義，不僅嚴重影響司機收入及正常的物資供應，也嚴重干擾經濟社會運行。

文章並提到，中國公路交通承擔著全社會70%以上的貨運量和客運量，目前受疫情影響的地區正千方百計復工復產，如果運輸、物流不暢通，即便生產線能重新啟動，原料運不進，產品運不出，企業沒法運轉。

但是「對於一些地方、一些官員來說，全國經濟是不是一盤棋，他們並不關心，只要疫情別流入本地就萬事大吉」，為達到這目的，防控措施不斷加碼，「管你有沒有通行證，本地禁入；管你碼綠碼黃，我是色盲；外地來的人和車，管你有沒有風險，我懶得精準識別，你們甭進來給我添亂就行」。

文章指出，造成了不必要的社會代價，也鮮見問責的例子。所以，要保障疫情期間公路物流暢通，必須強化問責機制，建立舉報投訴機制，「把問責板子打到懶政的頭上」。

其次，各地應統一交通管控訊息發布，打通訊息障礙。一些物流企業已經開始動態調整運輸路線，如只讓貨物而不讓司機進城，減少影響物流。