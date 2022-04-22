為達社會面清零目標 上海推新一輪疫情攻堅行動

為了及早落實社會面清零的目標，上海從今天起執行「9大攻堅行動」。官方強調只要實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，上海就能逐步恢復常態生活。

據上海市衛健委通報，21日新增本土確診病例與無症狀感染者共計1萬7629例。由於連續3日通報人數低於2萬，官方和部分分析認為上海此輪本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已經到了「拐點」。

由於疫情有趨緩的態勢，上海市官方於21日深夜宣布從22日起執行「社會面清零攻堅9大行動」，力爭早日全市實現社會面清零。9大行動分別為「社區管控行動」、「檢測篩查行動」、「流調排查行動」、「轉運隔離行動」、「騰換擴容行動」、「中醫藥干預行動」、「清潔消毒行動」、「拔點行動」、「防外溢行動」。

據發布，此輪的攻堅行動將持續落實社區管控，最大限度減少人員流動、聚集。對於封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出社區，錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求。防範區人員不得前往封控區和管控區。

另一方面，持續推動全員篩檢措施，封控區每天進行1次核酸檢測；管控區採用「3天抗原+2天核酸」的組合篩檢方式；防範區採用「4天抗原+1天核酸」的組合篩檢方式。

對於快遞員、外送員等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。

目前官方並未說明此輪「社會面清零攻堅9大行動」將持續到什麼時候，以及上海何時可以解封。

據解放日報引述官方表示，只要實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。「只要我們堅持動態清零總方針不動搖，大家同心協力、一起努力，正常的生活就會早日到來。」