上海封城被關了5周 德經理曝生活困境：以為這種事只會發生在鄉下

《時代在線》發表了一名在上海生活工作德國經理對封城的感受。「我已在家裡被困了5周，每兩天可以到院子裡做測試，最多5分鐘。現在有了新規定，可以在小區內活動。我已被關了5周。什麼時候結束封城，不清楚。」

諾伊曼（化名）是一名機械公司的經理，單身，他的3間房公寓位於一個有2500位居民高檔小區。他很擔心被測出陽性，因為這樣，他的寵物犬將與他分離，且可能被打死。他說，原來只聽說過這樣的事情發生在鄉下，不會在西化的上海。但網上的影片講述的恰恰是上海寵物在封城之後的命運。

「食品的確成了問題。政府供應很差，一周一杯大米，一盒土豆：裡面只有一個土豆。小區開始團購，直接向生產者購買比如新鮮蔬菜。」

「我們在群裡交換食品：有咖啡嗎？有巧克力嗎？我剛剛用可樂換了酵母粉，計劃做蛋糕。現在可口可樂成了搶手的貨幣。在院裡測試時交換物品，但鄰裡之間不能相互拜訪。」

「當然有黑市，活躍在微信上，群裡會傳播黑市信息。幾天前，我用100歐買到一箱啤酒。還花了30歐買了礦泉水，管道水有重金屬成分。都是先付款，如果順利，快遞把貨送到門前，事先都無法知道能否成功，有很多騙子。」

「能在上海生活，對我而言，曾是非常欣慰。我結實了來自世界各地的人，去高級餐廳，約喝咖啡，外國朋友圈裡的人都是工作狂，我認識的人當中，沒有要再回來的，只是在這裡有家室的，還在猶豫。」

「我一直對自己說，疫情是一個挑戰，我們會戰勝的。但最近一段時間來，我開始思考我的自由問題，這在過去我從未做過。當然，德國人會為區區小事走上街頭，人們有這樣做的自由，連不願打疫苗也要示威，我覺得非常可笑。在封城的日子裡，我親身體會到，不自由，是一種怎樣的滋味。我的個人自由增添了價值。」;

派員工去中國難度越來越大

RTL報導了一個封城中的德國四口之家，母親說，最糟糕的，是把陽性孩子帶走。

「如果我們的孩子被測出陽性，這意味著，他們被帶走。帶到哪裡去，去兒童醫院，或者方艙醫院，不由我們做主。這讓我們感到驚慌。」

在上海經營一家米其林三星餐廳的施泰勒在4月7日告訴德國之聲，當時餐廳停業已經快一個月了，「但是餐廳的成本我們還要繼續支付，我們還是繼續向員工發放工資，支付房租」。「在一定的時間內，這種損失是可以承受的。但是，現在就要看這種情況還要持續多久？這麼說吧，如果還需要一個月、六周或者八周，我們都是可以堅持的。但之後我們就會開始考慮是否要減少員工的數量，減少工資開支，為的是生存下去。」

《法蘭克福匯報》曾援引汽車部件供貨商ZF公司報道，新冠疫情爆發後，派往中國分公司的外國員工越來越難找到。據稱，公司總部不斷審核當地員工的生活條件，根據所在國的情況調整補貼，但找到合適的人選難度仍然很大。

代表企業利益的歐盟駐華商會4月8日曾向中國副總理胡春華發去信函，用調查出的數據明確指出，中國的防疫政策對生產和供應鏈產生了巨大壓力，清零目標導致社會成本迅速增加，「這一現狀將對中國的國際形象造成負面影響，也將動搖外商投資對中國的市場信心。」

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