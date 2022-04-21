吳尊友為動態清零辯護 上海律師指不該誤導決策

中央社 / 北京21日電

中國疾控中心首席專家吳尊友日前發文為「動態清零」造成的「誤解」辯護後，上海律師斯偉江批評文章內容無法解釋上海目前的防疫困境，並指吳尊友作為智囊，不應該誤導決策。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友18日晚間在微博發文，指「動態清零」不等於封控和全員核酸檢測，只有當疫情發現較晚，或「雖然發現較早但沒能採取果斷措施及時控制住」，出現了較多的社區傳播的情況下，才會採取這樣的措施。

正被封控的斯偉江19日發文回應，批評吳尊友彷彿寫了一篇學術文章，而不是對症下藥，文章無法解釋上海目前的防疫困境。這篇文章受到許多轉發。

斯偉江說，多數人同意前兩年中國防疫成績很好，即使如此，民眾也在承受這其中付出的代價。如今，「病毒變了，防疫政策也應改變」，這並非他的個人觀點，而是香港行政長官林鄭月娥的公開表述。他相信香港是權衡利弊後選擇拒絕動態清零，而非不顧及生命。

斯偉江強調，上海一直按照先前成功的方式來防控疫情，以期達到防疫和民生經濟之間的動態平衡，上海這麼做，既為上海市民，也是為了全國經濟；這次不是防範不果斷，而是「考題太難了」。

他說，世界各國的防疫絕大多數是與時俱進的，現在多數不是「躺平」，而是科學防疫，如德國是居家隔離為主；其他國家放開，是疫苗加防重症，且大多數國家都不選擇清零政策，是基於科學。

斯偉江還質問吳尊友，按流感全世界平均致死率計算，中國每年也有好幾萬人死於流感，那麼為什麼不對流感「清零」呢？

吳尊友的文章說，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。

斯偉江則指吳尊友「以數學模型來替代真實房生、企業家的吶喊、底層卡車司機的血淚」；他並引述復旦大學教授包剛升的話說，封城期間，政府公務員應該停發工資，「這其實也是告訴吳尊友們，封城，你們不缺一分錢，但老百姓，是一分錢也要自己流汗流血賺出來的」。

斯偉江認為科學應當講證據，上海上百人因疫情的次生災害慘死，說明了特大城市停擺之後的問題，質疑如此還要堅持清零攻策，「這還是科學嗎？」

斯偉江最後表示，「中國是一個負責任的大國」，大國防疫要轉彎，需要勇氣，更需要智慧，改變也確實會有其他損失，這就是權衡利弊，「吳尊友作為智囊，要有科學精神，不要誤導決策」。如果還不看時勢，非和世界背向而行，回頭成本就越來越高。

新冠肺炎 上海 疫情

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