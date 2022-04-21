花22萬元為被封控校友買巧克力 上海女學生遭網暴「垃圾」

上海的新冠肺炎疫情嚴峻，多宗網暴事件也隨之延續。繼給外賣員轉帳200元（人民幣，下同，約新台幣900元）的女子被網暴跳樓身亡後，一名女學生再因花5萬元(約新台幣22萬元)為全校校友購買巧克力被罵「垃圾」。

據大陸媒體報導，因應疫情，上海師範大學徐匯校區自3月12日晚9時起，啟動校園封閉管理。該校哲法系研三學生陳真真因本學期在朋友家中借宿，故而沒有被封控在校，但她在同學口中卻聽到了封控下宿舍生活的「壓抑」。還有一名大學老師在社交平台呼籲，學生在被封控期間「不能只投餵一日三餐」，要多關注心理健康。

在大家物資充足的時候，一日三餐之外可能需要通過一點甜味來緩和情緒，陳真真因此決定，給被封控在宿舍的校友們購買巧克力。確認校方接受物資捐贈，以及學校附近超市有足夠庫存後，陳真真最終花了50000.08元買了78箱巧克力，捐贈給學校。

對於如此大的一筆消費，陳真真表示，「當時轉完錢腦子真的是空白的，只希望他們趕緊把巧克力送去學校」，她還說這是這輩子買過最大的單、最貴的物品。據了解，陳真真老家在河南，在上海讀書期間靠拍攝人文風景、運營抖音賬號為自己賺取生活費用。

在收到陳真真捐贈的巧克力後，大量校友給陳真真傳送訊息表示感謝，其中一名學弟留言稱，「因為樓層有確診的，每天喝中藥要苦傻掉了，甜蜜來的很及時」、一名學妹說，「這幾天正值生理期，零食已經基本吃完了，就想吃點甜甜的東西，收到巧克力感覺很溫暖。」

但與此同時，陳真真捐贈巧克力的事件經報道後，網暴亦「如期而至」，理由五花八門，「佔用有限的人力資源，這麼多年書白讀了」、「為啥買德芙？國外牌子」、「你炫富的時候想一下爹媽掙錢不容易」、「你不就是想火麼？裝什麼好人。垃圾」。

閱讀了每一條留言及私訊後，其中一條最令陳真真印象深刻，「給快遞員轉200元的女孩已經因網暴而跳樓了，花5萬為校友買巧克力的女孩是否能逃過充滿戾氣的網暴呢。」陳真真說，自己做這件事的目的就是為了讓同學們都開心，因為朱古力可以促進多巴胺分泌讓人開心，「 我有這個想法，我可以去做，我就去做了。」

經歷過網暴後，陳真真在個人抖音帳號中發片說明，自己的錢是通過攝影賺取的、大家關注點應放在如何幫助上海上。她還說，父母知道這件事之後對她表示支持，「我很開心，我的父母很開心，我的學弟學妹們也很開心，那為什麼鍵盤俠們不開心了呢？」

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文章授權轉載自《香港01》