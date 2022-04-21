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獨居老人「邊吃大便邊喊餓 」家政婦親揭上海慘況

聯合新聞網 / 綜合報導
一名上海家政婦親眼看到服務的老人家「吃大便維生」。 圖擷自推特
一名上海家政婦親眼看到服務的老人家「吃大便維生」。 圖擷自推特

中國上海自疫情爆發封城以來，不堪醫療資源短缺加上物資匱乏，陸續傳出挨餓、跳樓及延誤救治等憾事。近日網上又有一名上海家政婦揭露，她所服務的老奶奶「吃大便」求生，苦撐一週後不幸離世。

一名上海家政婦於私人抖音帳號發布影片，曝光親眼目睹的上海慘況，該影片隨後被轉發到推特，引起廣大關注。她在影片中聲稱，封城前，她每天下午3點會到一位獨居奶奶家為其準備餐點，但在封城後便暫停服務，直至3月底上海開放兩天讓民眾出門採購物資，她才再次登門拜訪。

不料，她一開門就聞到一股刺鼻臭味，走上前驚見老人家正在吃屎，她敢忙阻止，卻聽見老奶奶直喊餓，令她當場落淚，「多可憐的老人啊，沒有吃的，這個時候她只要能嚼得動都會去吃，因為她想活下去，就吃了大便。」一週後她便從奶奶兒子口中知曉其離世的消息，「這在我預料之中，我知道奶奶遲早會餓死。」她悲痛地說。

該影片引來網友痛批，「看得憋氣，想罵髒話」、「人為災難」、「世紀之罪惡，難以用言語表達，罵什麼都不爲過」、「借清零消滅有財政負擔的人口」、「這是發生在21世紀的中國上海，一個經濟發達的國際化大都市，一切都會寫進歷史的」。

但亦有網友質疑該故事的真實性，「不要造謠」、「每月上萬元請保姆的家庭會讓老人家餓死，不是在逗我吧？」。

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