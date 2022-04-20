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鍾南山論文報導被刪 媒體改發堅持動態清零說

中央社 / 北京20日電
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國防疫專家鍾南山6日發表論文主張中國不能長期追求「動態清零」，但相關報導18日被披露後已被刪。多家陸媒今天刊發他8日的演講，內容反而是中國目前仍應堅持動態清零。

中國工程院院士鍾南山與其他作者6日以英文共同在「國家科學評論」（National Science Review）發表題為「關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略」文章。

文章指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常；文章建議在某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點調整政策，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

「國家科學評論」是中國第一份英文版自然科學綜述性學術期刊，標榜反映中外科學研究的重要成就，並深度解讀重大科技事件及重要科技政策。

有關這篇文章的中文報導18日出現在中國媒體，但標題聚焦於鍾南山指出不能長期維持動態清零政策，與當前中國官方一在強調的「動態清零」目標有所抵觸。香港英文媒體南華早報19日指出，這篇報導在網路上已經被刪除。

取而代之的是，界面新聞和上觀新聞等媒體今天都報導了鍾南山8日在南開大學通識課的講課內容。

鍾南山在課堂上說：「新冠肺炎（COVID-19）的關鍵問題就是要最大限度降低傳播和病死率。」

鍾南山結合香港和上海的疫情表示，雖然Omicron死亡率低，但是傳播力強，如果大規模發生，會失去很多生命。「所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，對中國來說，還是應該堅持動態清零，逐步開放」。

新冠肺炎

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