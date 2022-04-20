香港疫情輕微回升 新增668確診

香港今天新增COVID-19確診668例，較昨天增加68例。另外，過去24小時再通報10人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近9000人。

綜合港媒報導，香港新增確診668例，其中338例是快篩呈陽性，330例是經核酸檢測確診。有13例屬境外輸入病例，其餘是本土病例。第5波累計有超過118萬7000例確診。

確診病例輕微增加，相信與過去4天是香港復活節假期有關，期間大批市民不理會疫情，紛紛出外遊玩或購物，以致更容易傳播病毒。

另外，昨天再多10名確診者離世，年齡介乎57至100歲。第5波疫情累計有8973名確診者離世，病死率是0.76%。