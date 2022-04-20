中國官媒捧「連花清瘟膠囊」可抗疫 專家批服用恐傷腎胃

中國國家主席習近平曾說要進一步發展中醫藥，中國官媒大力吹捧以傳統中藥材製成的連花清瘟膠囊對付COVID-19具有療效，不過醫學專家紛紛提出質疑，並聲稱沒病的人服用恐傷腎傷胃。

中國官媒人民日報網站人民網6日曾刊登關於世界衛生組織（WHO）認可中醫藥治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的療效，並說連花清瘟防治獲得可靠依據，甚至3月間也曾報導，連花清瘟的防治疫病系列研究取得顯著進展。

因中國自3月爆發兩年多來最嚴峻疫情，經濟重鎮上海淪為重災區，香港南華早報今天報導，當地2500萬市民苦尋無著新鮮蔬果、白米與口罩，於此同時，至少800萬盒的連花清瘟膠囊運抵上海以遏止變異株Omicron的擴散。

不過北京首都醫科大學校長饒毅在社群媒體微信發文指出：「配送抗疫用藥應經過嚴格的試驗及檢測，不應給社會大眾服用偽劣產品，若連花清瘟的療效從未經嚴格驗證，強制配送就害了等待必需物資和藥品的群眾。」

暨南大學以謝望時為首的3位醫藥界專家也在中國醫藥資訊平台丁香園發文，對於連花清瘟比其他急需的民生物資優先運抵上海，也感到錯愕。

他們發文指出：「把抗疫無效的用藥拿給沒病的民眾，這種情況不應該發生，而且還占據保命物資的物流配送量能，更是非常不恰當。」

根據上海市委機關報解放日報與湖北省喉舌湖北日報報導，中國醫界對於配送連花清瘟給沒病的民眾頻頻示警：除非民眾感到不適，否則不要服用，因這款標榜以傳統中藥材煉製的抗疫膠囊，可能會導致胃與腎兩個器官的功能障礙。

相較於中國官媒的大力吹捧，其他國家對於連花清瘟的療效認定則顯得審慎。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）表示，雖然連花清瘟有助於緩解症狀，但是這款膠囊的整體療效沒有定論。

新加坡則是註記連花清瘟是輔助保健用品，而非治療COVID-19的用藥，去年11月，針對誇稱連花清瘟可防治當前的疫病，新加坡衛生部門發布公告指出：「並沒有隨機的臨床科學試驗佐證，包括連花清瘟在內的任何草藥產品，可用來防治COVID-19。」

連花清瘟聲稱可宣肺泄熱，並由13種藥材製成，根據澳洲有關部門指出，當中也包括可製成薄荷醇的麻黃。2020年5月，瑞典海關不准許連花清瘟進口，因有關部門指出，他們檢測這款膠囊的樣品，發現其中所含僅薄荷醇。

而麻黃也是甲基安非他命（methamphetamine）的主要成分，2020年澳洲邊境執法局（Australian BorderForce, ABF）也指出，沒入大約130萬顆連花清瘟膠囊，美國海關也曾查扣。

而在香港，特區政府今年2月曾向被隔離民眾派發首批治療COVID-19的中藥，當中包括由中國捐贈的連花清瘟膠囊。