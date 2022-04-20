上海拚社會面清零 隔離區外新增病例仍逾9百

有消息指稱，上海擬拚今天達成社會面清零，而據中國官方今天最新疫情通報，當地隔離區外的新增病例仍超過900，凸顯當局亟欲實現社會面清零的目標面臨嚴峻挑戰。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2761例，其中境外移入8例，本土則有2753例。

衛健委官網另通報新增1萬7166例無症狀感染者，其中境外移入100例，本土1萬7066例。

這波於3月爆發的疫情，上海淪為重災區，最新通報指出，上海新增本土確診2494例與無症狀感染者1萬6407例，同時通報新增7人染疫致死，這是連續3天上海通報新增本土死亡病例，累計已17死。

路透社17日報導，知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒「不在隔離區外傳播」的「社會面清零」目標。

目前上海防疫分封控、管控與防範3區，根據上海市衛生健康委主任鄔驚雷說法，其中封控與管控區分別實施程度不同的隔離管控，分別是區域封閉、足不出戶、服務上門，以及人不出小區、嚴禁聚集；防範區的管理則著重於強化「社會面」管控，嚴格限制人員聚集規模。

而上海衛健委今天通報，在隔離管控中發現新增本土確診1800例與無症狀感染者1萬6178例，其餘則是集中在相關風險人群中。

估計經篩查在相關風險人群中發現的新增病例共923例，因此上海能否如期於今天達成社會面清零的目標，仍有疑慮。

不論是起初堅持的動態清零或是現階段強調的社會面清零，中國當局在這波疫情重災區上海的防疫著重於清零卻失靈，中國工程院院士、防疫專家鍾南山19日表示，動態清零不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。

他還說，某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點「調整政策」，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

衛健委通報，截至19日24時，中國累計死亡4655例，累計報告確診19萬1112例。尚在醫學觀察的無症狀感染者26萬6288例（境外移入750例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬9935例（出院6萬7882例，死亡9176例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。