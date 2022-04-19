上海官方就核酸篩查亂象致歉 網友是否買賬？

在4月19日的新聞發布會上，上海市副市長吳清通報了當前的新冠病毒核酸篩查組織工作。他承認，在此輪疫情前期，「由於疫情形勢的複雜性，核酸篩查安排的調整給大家造成了不便，在此表示歉意，我們將不斷改進工作，提前做好篩查計劃的通報，進一步提高篩查的質量和效率；另一方面，為制定下一輪的疫情防控策略提供數據支撐」。

目前，上海的單日新增感染病例數已經連續半個月突破一萬。許多被封控居家的民眾都對新增感染數居高不下感到疑惑，居民小區內部的微信交流群都對「我們小區大家足不出戶那麼多天，怎麼還是會出現多起陽性案例」之類的問題困惑不已。除了懷疑「快遞物品傳播病毒」、「有些感染者在之前幾次核酸檢測中呈現了假陰性」外，最普遍的懷疑還是指向了居民集中篩查核酸環節。

不少民眾認為，在居民小區已經出現陽性病例、存在多名密切接觸者的情況下，讓成百上千的居民同時排隊進行核酸檢測，就是「人為地、不必要地增加聚集感染風險」。還有一些居民指出，短時間內一棟居民樓的幾十戶居民頻繁使用電梯，也會顯著提升電梯內氣溶膠傳播的風險。

此外，在過去幾個星期，還不斷有消息傳出核酸篩查現場組織混亂，頻繁出現居民被呼喚下樓後卻依然排隊數小時、外地援滬醫務人員輾轉抵達檢測點後卻發現核酸篩查物資遲遲不能到位、現場醫務人員因為組織工作混亂而疲憊不堪的情況，甚至還因此多次發生醫務人員與居委會工作人員發生衝突的事件，引發了社交網路乃至線下的廣泛關注。

上海市官方一直拖延到了4月17日才宣布采取措施轉變核酸篩查策略，在封控區內，「下樓採樣」將只適用於「過去5天沒有出現陽性感染者的樓棟居民」，其餘居民則接受「上門採樣」。而在封控區外的檢測篩查，上海市政府現在也強調「錯峰下樓採樣」。

醫院擔心陽性病例頻頻拒診

近期上海民眾圍繞核酸篩查的另一大不滿則是醫院急診經常要求患者出示核酸陰性證明而拖延、甚至拒絕治療。從3月疫情爆發至今，上海全市已經被披露了至少數十起急診延誤治療事件，其中還有多人不幸喪生。

4月15日，上海市衛健委表示，將要求「各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須要全力保障開放，嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度」；「如果急診患者需要立即進行緊急處置的，醫療機構應啟動應急預案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，區域內配備有搶救治療的設備設施藥品，需要急診手術的就在專用手術室立即開展手術救治。整個過程中，不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。」

但是，不少上海居民結合自身經歷在社交媒體上指出，官方最新出台的這一舉措很難發揮作用。「一邊要醫院接納病人、一邊又下死命令稱出現陽性就要追責......這是喊口號、踢皮球，只要給下邊醫院的政策不改變，醫院還是會因為害怕陽性而拒接」。「基層工作人員辛苦了！雖然我(腎透析患者)被醫院趕出來了，但我依然理解他們。......上邊只管喊，但是從來不調整現在的制度和流程，不解決任何問題；製造居民和居委會的矛盾，製造居民和醫院的矛盾，自己躲得遠遠地撇清責任。上海的災難就是這些人搞出來的......冤有頭債有主，總是有人瀆職的吧。」

「道歉有用嗎？」

還有網友搬出了中國交通運輸部在4月12日同一天內的兩則聲明，內容分別是「堅決防止疫情通過公路交通環節傳播擴散」、「嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路」，認為上海市官方圍繞醫院急診的一系列政策本質上也和其類似。

而在4月19日上海副市長就核酸篩查混亂致歉的新聞貼評論區內，微博網友的最普遍反應也是「除了道歉還會幹什麼？」「『光道歉有用嗎？』、『讓他扔掉稿子，進封控區一起排隊做核酸！』」、『日本人道歉還知道辭職呢！』、『已經不能相信這屆政府了』」。值得一提的是，截至發稿時為止，評論區超過九成的言論都是在抨擊當局，暫時沒有刪貼文控評的跡象。

根據上海市官方的最新疫情通報，4月18日全天，全市共新增19442起感染病例，新增7起死亡病例，現存21起重症病例。

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