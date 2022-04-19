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鍾南山：中國動態清零不能長期維持 需有序開放

中央社 / 台北19日電

中國「動態清零」抗疫總方針引發民怨四起，不同專家相繼表態。中國工程院院士鍾南山等專家發表文章指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。

文章並建議，在某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點「調整政策」，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

鍾南山等專家在「國家科學評論」（NationalScience Review）發表題為「關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略」文章，作出上述表示。

「國家科學評論」是中國第一份英文版自然科學綜述性學術期刊，標榜反映中外科學研究的重要成就，並深度解讀重大科技事件及重要科技政策。

文章指出，「動態清零」方針對中國將COVID-19感染及死亡病例減到最少是非常重要，雖然其他國家以提高疫苗接種率及達到群體免疫，作為完全對外開放的基礎，但這並不等如中國也要快速全面開放，因為Omicron變種病毒引起的病死率仍較一般流感高。

但文章提到，中國仍然需要重新開放，社會及經濟發展才能恢復正常，並與世界接軌，「動態清零」不能長期維持。

文章就中國如何重新有秩序及有效開放，提出5點建議，包括加強全國疫苗接種率，達致群體免疫。混打疫苗可以增加保護力。

文章又提到，必須減少感染者轉成重症甚至死亡，加快研究和開發針對性的藥物和有效的中和抗體，這方面可加強與國際合作。

另外，抗原快速測試（快篩）應是社區檢測的首選，所需的人力及資源較少，檢測時間快，可及時發現傳染源。

這篇文章建議，加強感染病例潛伏期和恢復期的縱向隨訪，深入分析境外輸入病例的傳染性，可為決策者提供有關制訂最短隔離時間，和如何管理出院後復陽病例的資訊。

近期不少中國醫療專家就「動態清零」表態，包括退休前為上海市第二軍醫大學長征醫院副院長的繆曉輝曾撰文，呼籲關注COVID-19疫情下非因疫情的額外死亡率等各種次生災害，倡議居家隔離，並喊話掌握話語權的傳染病專家吳尊友和梁萬年，不要繼續誤導人民。

吳尊友多次為「動態清零」護航，他最新發文指，指即使疫情較嚴峻，要採取大範圍封控措施等，「動態清零」對有關地方GDP的影響，僅是非動態清零策略的一半。

新冠肺炎 鍾南山

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