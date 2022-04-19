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上海力拚社會面清零 中國新增病例數仍破2萬例

中央社 / 台北19日電

有消息指稱上海力拚20日社會面清零，中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例2萬1600例，其中新增本土2萬1484例。上海新增病例占整體新增病例94.5%，疫情仍然嚴峻。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3316例，其中境外移入19例，本土則有3297例。

當天並通報新增1萬8284例無症狀感染者，其中境外移入97例、本土1萬8187例。

這波於3月爆發的疫情，上海淪為重災區，最新通報指出，上海新增本土確診3084例與無症狀感染者1萬7332例，同時通報新增7人染疫致死，這是連續兩天上海通報新增本土死亡病例，累計已10死。

路透社17日報導，知情人士透露，上海市已設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區外傳播」的「社會面清零」目標。

目前上海防疫分封控、管控與防範3區，根據上海市衛生健康委主任鄔驚雷說法，其中封控與管控區分別實施程度不同的隔離管控，分別是區域封閉、足不出戶、服務上門，以及人不出小區、嚴禁聚集；防範區的管理則著重於強化「社會面」管控，嚴格限制人員聚集規模。

據中國媒體澎湃新聞報導，上海今天通報在隔離管控中發現新增本土確診1894例與無症狀感染者1萬6998例，其餘則是集中在相關風險人群中，能否如期在20日達成社會面清零的目標，仍具挑戰且不無疑慮。

衛健委通報，截至18日24時，中國累計死亡4648例，累計報告確診18萬8351例。尚在醫學觀察的無症狀感染者27萬6499例（境外移入754例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬9841例（出院6萬7285例，死亡9159例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。

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