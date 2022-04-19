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廣州密接者逾1.7萬人 官方徵集安置房做隔離點

中央社 / 台北19日電

廣州這波COVID-19疫情從8日開始以來，累計密切接觸者超過1.7萬人。據報導指出，由於密接者數量增加，市內隔離旅館超過負荷，官方於是提出徵集安置房作為臨時集中的醫學觀察場所。

陸媒財新網報導指出，根據官方18日披露，從8日此輪疫情發生以來，全市累計報告密切接觸者達1萬7676人。

報導指出，由於密接者數量增多，廣州市內隔離旅館資源趨於緊張。一份城中村居民收到的資料顯示，官方致函城中村居民，介紹防疫形勢，提出徵集安置房作為臨時集中醫學觀察場所。

根據報導，一名前往安置房隔離的廣州居民表示，他是在14日接到電話得知核酸檢測混管陽性，成為密切接觸者，須遵守「足不出戶」規定。

這名受訪者說，被判定為密接者有許多情況。有些是在核酸檢測時混管陽性，有些是同一棟樓裡出現感染病例，另有的是在化糞池檢測到陽性隨即整棟樓居民都成為密接者。

根據這名受訪者提供的「隔離場所告知書」顯示，集中隔離醫學觀察期間，服務人員集中供餐、提供日常用品，密接者不能隨意走出房門。

安置房多為三房一廳一衛，或是兩房一廳一衛，一套房安置3至5人。

在中國，安置房是政府進行城市道路建設和其他公共設施建設項目時，對被拆遷住戶進行安置所建的房屋。

廣州此輪疫情已漸趨緩，廣州市疾控中心黨委書記張周斌18日指出，疫情的傳播指數已經從此輪疫情最高的峰值5.7降到0.98，疫情即時傳播指數降到1以下，意味著這個病毒傳播基本被阻斷。

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