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北京新增5本土確診 五一假期非必要不出京

中央社 / 北京18日電
北京市朝陽區老人在流動新冠疫苗接種車上接種新冠疫苗。 中國新聞社
北京市朝陽區老人在流動新冠疫苗接種車上接種新冠疫苗。 中國新聞社

北京從17日至18日下午4時新增COVID-19本土確診病例5例。當前中國疫情仍在傳播，北京當局決定今年五一假期暫不恢復進出京跨省團隊旅遊，且提倡民眾「非必要不出京」。

北京青年報報導，北京市18日的疫情防控新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前國內疫情傳播尚未全面阻斷，要堅持「動態清零」總方針不動搖，嚴格進京管理，強化隔離點規範管理，從嚴落實各項措施。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，根據「關於做好2022年『五一』假期新冠肺炎疫情防控工作的通知」，提倡市民群眾非必要不出京，機關企事業單位人員出京的，嚴格審批管理。

此外，暫不恢復進出京跨省團隊旅遊及「機票加酒店」業務，繼續暫停出入境團隊旅遊及「機票加酒店」業務。

今天中國的五一勞動節假期從4月30日到5月4日，一共5天。

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