聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港疫情趨緩病例數降 確診數單日增613例
香港官方今天通報新增613例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，這是近兩個月來單日確診數量最少的一次。另外，通報有20名確診者死亡。
香港官方通報新增613例COVID-19確診病例，其中13例為境外移入案例。
1月初，香港爆發COVID-19第5波疫情，2月初以後確診病例數開始飆升，3月初到了高峰，當時的單日確診病例數一度超過5萬例，其後逐步下降。
雖然疫情呈現下降趨勢，但香港自上週五起一連放4天復活節連假，大批市民出外購物及遊玩，似乎漠視疫情，當局擔心明天恢復上班後，確診個案將會反彈。
另外，隨著疫情趨緩，當局已宣布自21日起大幅放寬部分防疫限制，包括容許食店晚上恢復經營內食，以及批准電影院、健身房和美容院等重開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言