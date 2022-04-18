香港疫情趨緩病例數降 確診數單日增613例

上海本輪疫情自三月爆發以來，本地感染個案已經超過20萬宗。而當地自收緊防疫措封控措施以來，無法就醫、無法購買食物藥物、物資短缺等個人經歷及求助的聲音也不斷在網上傳出。4月14日，一篇名為《上海人的忍耐已經到了極限》的微信文章在大陸社交網廣為流傳。

2022-04-18 21:49