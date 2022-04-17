香港第5波疫情 連續3天單日確診數低於千人
香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）747例確診病例，其中11例為境外移入個案。這是香港連續第3天單日確診病例數少於1千例。
綜合香港01、星島日報、香港電台等港媒報導，COVID-19香港第5波疫累計118萬5千多例確診，累計8926例死亡個案。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君17日下午在疫情記者會上公布，新增747例確診病例（包括446例核酸檢測陽性個案和301例快篩個案），其中11例為境外移入個案。
張竹君指出，新增29例醫院管理局呈報COVID-19死亡個案，累計呈報8867例，連同其他死亡個案，第5波疫情死亡個案累計8926例。
醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，有COVID-19康復者出現後遺症，醫管局收到15例多系統發炎綜合症個案，相信可能是病毒感染誘發免疫系統；部分病童狀況嚴重，需入住深切治療部，提醒家長留意小孩康復情形，最有效的預防方式是接種疫苗。
張竹君表示，放寬社交距離措施後預計疫情會有所反彈，至於反彈幅度輕微與否，會依據不同指標作出判斷，例如污水監察和港大數據等，當局也做了準備工作應對反彈。呼籲市民外出應注意個人衛生、佩戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言