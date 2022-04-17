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大陸專家：無症狀者左右疫情 應調整防疫政策

中央社 / 台北17日電

中國醫學專家徐建國表示，大量的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀感染者改變了疫情發展趨勢，應根據新的形勢與特點，調整和優化疫情防控策略。

徐建國是中國工程院院士、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任。他在15日接受陸媒第一財經採訪時作上述表示。

徐建國指出，「新冠與既往我們所認識的所有傳染病都不一樣。大量的無症狀感染者存在，極大改變了疫情的發展趨勢。」

他進一步指出，歷史記錄的傳染病，從來沒有像COVID-19般有如此多的無症狀感染者。由於無症狀感染者可在自己不知、別人不知的情況下隱匿傳播病毒，因此依靠經驗來預測疫情遠遠不夠，建議需要發展基於數學模型的預測方法，提供政府決策參考。

徐建國表示，Omicron變異株的傳染率更高、傳播速度更快。大量無症狀感染者在傳播病毒，也讓此前對付其他變異株的一些手段失效。

徐建國並指，過去一段時間，中國的COVID-19疫情防控以「外防輸入，內防反彈」為主，但此輪疫情已經呈現出顯著的本土化趨勢，應根據新的形勢和特點，調整和優化疫情防控策略。

他並以上海疫情為例，指當地無症狀感染者占比達到90%以上。對無症狀感染者的控制，是疫情的「阿基里斯腱」，要控制住疫情，就要先控制無症狀感染者。

新冠肺炎 Omicron變異株 COVID-19

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