香港新增794確診 連續2天跌破1000例

香港第五波疫情趨緩，今天新增COVID-19確診794例，連續兩天跌破1000例，但過去24小時再通報41人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近9000人。

綜合港媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，香港今天新增確診794例，其中境外移入12例，其餘均為本土病例；第五波疫情累計確診118.4萬例。

另外，香港新增41人染疫死亡，其中34人是昨天離世，7人是此前已離世但滯後公布，死者年齡介於44至103歲。第五波疫情累計已有8897名確診者離世。

醫院管理局總行政經理李立業在記者會上表示，2名較年輕死者懷疑是在醫院內感染，其中一名有慢性病的57歲男子，已經接種2劑科興疫苗；另一名患有肺癌的55歲男子，已接種1劑復必泰（BNT）疫苗。