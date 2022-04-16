快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

香港新增794確診 連續2天跌破1000例

中央社 / 台北16日電

香港第五波疫情趨緩，今天新增COVID-19確診794例，連續兩天跌破1000例，但過去24小時再通報41人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近9000人。

綜合港媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，香港今天新增確診794例，其中境外移入12例，其餘均為本土病例；第五波疫情累計確診118.4萬例。

另外，香港新增41人染疫死亡，其中34人是昨天離世，7人是此前已離世但滯後公布，死者年齡介於44至103歲。第五波疫情累計已有8897名確診者離世。

醫院管理局總行政經理李立業在記者會上表示，2名較年輕死者懷疑是在醫院內感染，其中一名有慢性病的57歲男子，已經接種2劑科興疫苗；另一名患有肺癌的55歲男子，已接種1劑復必泰（BNT）疫苗。

新冠肺炎

延伸閱讀

宜蘭縣今增31人染疫 林姿妙宣布即起啟動居家照護專案

台南今+28例…8人與宜蘭進香團有關 4人參加張惠妹演唱會染疫

花蓮今增55例本土 傳又有幼童染疫全園停課

香港73歲老賊搶完銀行搭公車逃逸 持玩具槍得手1.4萬

相關新聞

路透：上海市設定 4月20日疫情「社會面清零」

上海市設定「社會面清零」目標日。2名知情人士向路透社表示，上海市官方已設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離...

上海疫情續燒 蘇州進入半封城

上海全面封控已逾二周，染疫者仍居高不下，每日通報病例數都超過二萬。緊鄰上海的江蘇省蘇州市昨起也進入「半封城」封閉式管理。...

堅持「動態清零」 大陸4月已有12地封控

大陸防疫指導方針「動態清零」仍然堅定，中共官媒最新統計顯示，今年4月以來已有12地採取「封控」防疫措施。

醫院誤送肝癌男子到新冠病房 妻斥院方無通知：女兒僅五月大

一名37歲肝癌男病人，11日從英國抵港後送院，被誤送到新冠病毒確診病房，與其他確診病人同一病格，院方13日才發現出錯，安排病人到獨立病房。

封城疫情未降 上海再添2.3萬例

大陸官方昨通報，新增本土新冠染疫人數達二萬四二六八例，仍集中在上海市，上海新增確診與無症狀感染者二萬三○七二例，染疫人數...

反美話題突衝熱搜？陸網留言占領微博 新創雙關語怒批上海防疫

中國網友近日在微博發起「賽博遊行」，藉由占領官媒帶起的反美話題，在留言處批評、宣洩對防疫政策的不滿。審查機構隨後刪除不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。