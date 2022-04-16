男僅穿內褲半夜裸行 網友：衣服可不穿 但口罩一定要戴

網路流傳半裸男上街驚嚇照片，該名男子年約60歲，當時僅穿內褲和赤腳，並無戴上口罩，剛巧有警員接報往西洋菜南街14至24號處理一宗竊盗案，最後證實為一宗租務糾紛；當警員收隊離開時，在隔離大廈發現該名半裸男，頓覺可疑上前查問，並遞上一個口罩給他。據了解，半裸男當時語焉不詳，沒說明深夜裸行原因，也未能出示身份證明文件，最終被送往醫院檢查。

由於半裸男站於麗晶賓館招牌下面，令網友聯想起周星馳的電影《國產凌凌漆》，「出現在麗晶賓館，一定是國產凌凌柒」，亦有網友表示：「衣服可不穿，但口罩一定要戴」、「是去夜泳，被人在泳池邊偷走袋子內的衣服了嗎？」、「又來了，進擊的巨人？」、「找到真漢子」。

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文章授權轉載自《香港01》