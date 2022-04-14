快訊

與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

香港新增1043例確診 官員憂放寬防疫措施將反彈

中央社 / 記者張謙香港14日電
香港今天新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。 新華社
香港今天新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。 新華社

香港今天新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。香港特首林鄭月娥早上宣布21日起放寬防疫措施後，衛生官員擔憂疫情將因此反彈，呼籲市民做好衛生防護。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，新增確診1043例，其中23例為境外移入，其餘均為核酸檢測與快篩陽性的本土病例。

她指出，過去24小時新增54名確診患者死亡，第五波疫情累計已有8789人染疫死亡，病死率0.74%。

香港的染疫及病死人數近期持續下降，林鄭月娥今早宣布，將如期於本月21日起大幅放寬防疫限制，包括餐廳可經營內食及各類娛樂場所可以重開。

張竹君表示，預估放寬社交距離措施可能會帶來個案反彈，但放寬是經過評估及平衡各方面的需要，希望市民在享受放寬措施時，也要保持警惕，繼續保持個人衛生，並戴好口罩。

新冠肺炎 香港

延伸閱讀

李家超選香港特首獲過半提名 基層界僅3分之1

一手好牌如何輸光？剖析香港特首林鄭月娥的五年功過

林鄭月娥：疫情趨緩 香港將放寬社交距離措施

梁振英力挺李家超選港特首 競選辦5人曾為林鄭助選

相關新聞

香港新增1043例確診 官員憂放寬防疫措施將反彈

香港今天新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。香港特首林鄭月娥早上宣布21日起放寬防疫...

香港宣布21日起逐步放寬社交防疫措施

香港特首林鄭月娥宣布從21日起分階段放寬現行的社交距離措施；香港食物及衛生局局長陳肇始指出，首階段將恢復餐廳營業時間至2...

上海防疫官員輕生 官方首表態：痛心和哀悼

上海市虹口區衞健委資訊中心主任錢文雄，疑因新冠疫情期間工作量過大，4月12日於辦公室自殺身亡。事發兩日後，上海虹口區衛健...

抗疫45天 吉林宣布全省實現「社會面清零」

早前疫情比上海嚴重的吉林省，14日上午宣布，經過45天的「艱苦鏖戰、奮力衝刺」，通過對最新一輪長春市核酸檢測結果綜合研判...

上海男背貼趙立堅金句 「疫情生活在大陸 偷著樂吧」

中國外交部發言人趙立堅素有戰狼之稱，他的金句不少，其中「疫情生活在中國，你們就偷著樂吧」近日被上海居民貼在背上表達抗議。

疫情期間物價上漲明顯 退休港人喊苦

香港消委會最新調查指超市貨品價格於第五波新冠疫情下上升，有退休者認為物價自前年疫情起不斷攀升，未曾感受物價回落，嘆「生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。