香港新增1043例確診 官員憂放寬防疫措施將反彈

香港今天新增1043例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於1500例。香港特首林鄭月娥早上宣布21日起放寬防疫措施後，衛生官員擔憂疫情將因此反彈，呼籲市民做好衛生防護。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，新增確診1043例，其中23例為境外移入，其餘均為核酸檢測與快篩陽性的本土病例。

她指出，過去24小時新增54名確診患者死亡，第五波疫情累計已有8789人染疫死亡，病死率0.74%。

香港的染疫及病死人數近期持續下降，林鄭月娥今早宣布，將如期於本月21日起大幅放寬防疫限制，包括餐廳可經營內食及各類娛樂場所可以重開。

張竹君表示，預估放寬社交距離措施可能會帶來個案反彈，但放寬是經過評估及平衡各方面的需要，希望市民在享受放寬措施時，也要保持警惕，繼續保持個人衛生，並戴好口罩。