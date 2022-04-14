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與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

北京新增2例確診 1人曾到外省建方艙

中央社 / 台北14日電

北京政府今天公布，北京新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，當中有1例在4月初時被派往外省援建方艙醫院。不過，官方並未提及這位患者是前往哪一省建方艙。

據北京日報報導，北京市疫情防控工作新聞發布會今天下午舉行，市疾控中心副主任龐星火表示，14日零時至16時，新增2例COVID-19確診病例，涉及海淀區1例、豐台區1例。

海淀區患者曾在5日被派往外省援建方艙醫院，11日返回北京後進行集中隔離，12日報告核酸檢測結果為陰性。但在13日出現發燒、咳嗽等症狀，當日報告核酸檢測結果為陽性，已轉至定點醫院，14日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

經過初步的排查，這名患者的密切接觸者（密接者）為9人，現已進行集中隔離。

豐台區的患者是之前確診者的密接者，該名患者在4日接受集中隔離，期間多次核酸檢測結果為陰性，13日出現頭痛、咳嗽等症狀，當日報告核酸檢測結果為陽性，後轉至定點醫院。14日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

北京豐台區委常委崔旭龍表示，這名新增的豐台區患者的集中隔離點山西大廈陸續發現陽性人員，為了對隔離人員健康負責，擬對酒店通排風系統進行提升改造。目前所有人員均已安全轉運至經專家研判符合規定的集中隔離觀察點。

新冠肺炎 北京

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