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前媒體人呼籲上海防疫科學求是 討論聲浪兩極

中央社 / 台北14日電

中國前媒體人發出公開信建議官方重新評估COVID-19防疫措施，對於毒性降低的病毒變異株Omicron，莫再以甲類手段對付乙類傳染病，重新衡量上海等地防疫措施，實事求是地科學防疫。

前媒體人鄧飛在中國社交平台微博個人帳號有536.5萬名追蹤者。鄧飛14日上午宣布，已經寄出給國家衛健委的紙本信件，建議衛健委依據疫情變化，更新評估和分類因Omicron引起的傳染病。

他在公開信中指出，2020年武漢發生COVID-19疫情，國家衛健委即發布公告，將其納為「傳染病防治法」乙類傳染病，採取甲類傳染病的預防、控制措施，以避免多數人群遭遇感染和侵害，爭取短時間內將感染數、死亡數降到最低，確實獲得防疫成就。

鄧飛認為，傳染病大流行邁入第3年，現以Omicron為主要流行株。上海市這波疫情中，以無症狀感染者占絕大多數，許多意見皆提到，Omicron毒性降、致死率降，應該要對上海等地因Omicron引起的傳染病重新評估，實事求是地安排下一輪防控措施。

他說，這是一個科學專業問題，需要國家相關部門依法研究和確認。若經評估後，Omicron所導致的傳染病仍屬於乙類傳染病，就要繼續按照甲類傳染病防治，當地政府採取封城、隔離等措施依法有據。倘若可歸為丙類傳染病，就「應該調整防疫作法，避免對群眾的非法侵害、減少不必要的損失」。

鄧飛呼籲國家衛健委履行法定工作職責，及時對上海等地Omicron感染展開新一輪評估和分類工作，為群眾消除迷惑不安，且為中央科學決策提供真實、牢靠的依據。

鄧飛的公開信內容激起正反兩方爭辯。

同意者直言「現在敢於說真話的人越來越少了」、「身在上海，被封快1個月了，真的很火大」、「科學防疫，依法行政」、「我們需要調整的是手段而不是調整清零的目標」。反對者則批評，「武漢封得了，西安封得了，沒道理上海不能封」、「看看香港疫情」。

中國傳染病防治法將傳染病分為甲類、乙類和丙類，甲類傳染病包括鼠疫、霍亂等，COVID-19則屬於乙類。該法第4條陳述，乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，採取甲類傳染病的預防、控制措施。

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