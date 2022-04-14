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上海暴雨部分方艙漏水 隔離患者自稱受苦受難

中央社 / 台北14日電

屋漏偏逢連夜雨，陸媒報導，仍處於疫情高峰的上海昨天遭遇8級大風和暴雨，部分方艙醫院嚴重漏水，有集中隔離的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者向外求助，形容自己正在「受苦受難」。

綜合中國網、重慶晨報網等陸媒報導，一名在南匯方艙醫院隔離的男子爆料稱自己居住的房間不僅漏水，大雨還弄塌了房頂，最終導致停水停電。

爆料男子隨後開啟直播在方艙內實地探訪，發現許多房間都有漏水現象。

網傳影片顯示，雨水從南匯方艙天花板垂直而落，地面積水嚴重。

另據香港星島日報今天報導，住在浦東方艙的患者也求助說，「連續的晴日其實掩蓋了不少隱患，浦東高橋港方艙簡直成了一片爛水灘，各種受苦受難」。

面對日增逾萬的感染個案，上海積極籌措隔離房源以及興建方艙醫院，但不少人投訴新建的方艙環境混亂，也有人感染之後寧願在家隔離，也不想去方艙。

據官方數字，上海市13日新增2573例本土確診及2萬5146例本土無症狀感染，共2萬7719例，占中國大陸當天本土病例近9成5。

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