快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海疫情嚴峻 路透：逾30家台灣企業被迫停產

集微網 / 集微網
據路透報導，30多家台灣企業表示，上海疫情形勢嚴峻已導致它們停產。路透社
據路透報導，30多家台灣企業表示，上海疫情形勢嚴峻已導致它們停產。路透社

集微網消息，據路透報導，周三，30多家台灣企業表示，上海疫情形勢嚴峻已導致它們停產，這些企業中有許多是生產電子零部件的。

自3月下旬以來，上海一直處於封控之中，鄰近的崑山也收緊措施。從手機到晶片製造商，全球企業的生產高度依賴中國大陸和東南亞，在疫情發生後，供應鏈不斷多元化。

包括廣達在內的台灣企業稱其上海分公司已暫停運營，將在政府批準後恢復。廣達表示，正與供應商保持密切聯繫，評估財務影響。亞洲電材表示，位於崑山的工廠將關閉至下周二，難以評估其財務影響。

迎煇科技表示，位於蘇州的工廠也將關閉至周二，暫時不會受到財務影響。訢興電子表示，崑山工廠將關閉至下周二。正在整合其資源和製造業務，以減少對客戶的影響。該公司還說，崑山兩家子公司佔今年第一季度合並收入的13%左右。

然而，一些公司表示，他們已經申請在一個「閉環」系統下繼續運營，工人被隔離在內部，包括驊陞科技的崑山汽車電子業務。

和碩表示，由於疫情措施，其上海和崑山工廠已暫停運營。

新冠肺炎 上海 台灣

延伸閱讀

擔心被隔離影響生計 外地司機不願送貨到上海

上海封城居民團購活羊！取名「楊丞琳」沒人敢殺 真相曝光網全傻眼

黃國倫困上海「1天吃1餐」　國台辦：已專門打電話聯絡

PlayStation中國微博用法環「古龍岩鍛造石」發文 疑揶揄上海封城惹炎上

相關新聞

嚴苛封控清零感染者仍多 專家：上海情況非常難

上海市3月底起採嚴苛封控清零，感染人數卻未見顯著下降。專家指出，核酸檢測混檢仍有結果失準問題；病毒有潛伏期，不一定在檢測...

面對抗議來硬的 上海警方宣布嚴查違反防疫行為

因應上海民眾對封城及清零層出不窮的抗議抵制，上海市公安局今天通告，嚴令全市「任何單位和個人」都應嚴格遵守各項法律和防疫規...

守護「綠碼」 上海貨車司機「王金平」寄居車上25天

大陸上海疫情仍未趨緩，4月13日公布新增確診1189例和無症狀感染25141例，在嚴格的封控政策下，貨車司機也面臨極大的...

中國官媒護航防疫政策 引世衛報告不提病例下降

世衛最新報告指出，COVID-19新增確診病例和死亡病例持續下降，但央視引用同份報告卻是強調Omicron病毒株的危害性...

上海疫情嚴峻 路透：逾30家台灣企業被迫停產

集微網消息，據路透報導，周三，30多家台灣企業表示，上海疫情形勢嚴峻已導致它們停產，這些企業中有許多是生產電子零部件的。 自3月下旬以來，上海一直處於封控之中，鄰近的崑山也收緊措施。從手機到晶片製造

香港新增1272確診連4日降 仍有9千名患者住院治療

香港今天新增1272例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於2000例。過去24小時又有62人染疫死亡，仍有90...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。