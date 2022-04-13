上海疫情嚴峻 路透：逾30家台灣企業被迫停產

集微網消息，據路透報導，周三，30多家台灣企業表示，上海疫情形勢嚴峻已導致它們停產，這些企業中有許多是生產電子零部件的。



自3月下旬以來，上海一直處於封控之中，鄰近的崑山也收緊措施。從手機到晶片製造商，全球企業的生產高度依賴中國大陸和東南亞，在疫情發生後，供應鏈不斷多元化。

包括廣達在內的台灣企業稱其上海分公司已暫停運營，將在政府批準後恢復。廣達表示，正與供應商保持密切聯繫，評估財務影響。亞洲電材表示，位於崑山的工廠將關閉至下周二，難以評估其財務影響。

迎煇科技表示，位於蘇州的工廠也將關閉至周二，暫時不會受到財務影響。訢興電子表示，崑山工廠將關閉至下周二。正在整合其資源和製造業務，以減少對客戶的影響。該公司還說，崑山兩家子公司佔今年第一季度合並收入的13%左右。

然而，一些公司表示，他們已經申請在一個「閉環」系統下繼續運營，工人被隔離在內部，包括驊陞科技的崑山汽車電子業務。

和碩表示，由於疫情措施，其上海和崑山工廠已暫停運營。